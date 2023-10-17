Челябинская команда по керлингу завоевала Кубок России

Девушки с ограничениями по слуху выиграли состязания в Москве

В Москве завершился Кубок России по керлингу среди глухих спортсменов. Победителем женского турнира стала команда из Челябинска. Девушки уверенно прошли групповой этап, вышли в плей-офф, где выиграли у соперниц Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Томской и Челябинской областей, а также из Республики Удмуртии. Организаторы провели отдельные турниры как среди мужчин, так и среди женщин.

Челябинскую область представляли две команды. На мужском турнире выступили Александр Пятков, Михаил Егоров, Олег Дарчиев, Владислав и Никита Дружкины. К сожалению, им не удалось завоевать медали.

А вот южноуральские спортсменки поднялись на пьедестал почета. Наша команда уверенно прошла турнир без поражений и завоевала Кубок России. Обладателями трофея стали Анастасия Козырина, Анастасия Мойстренко, Елизавета Парнева и Наргис Кузьмина.