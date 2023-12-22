Челябинцы завоевали бронзу Кубка России по керлингу на колясках

В Новосибирске призером соревнований стала команда «Гранит»

Керлинг-клуб «Пингвин» в Новосибирске принес удачу челябинской команде «Гранит». Южноуральские спортсмены завоевали бронзу Кубка России по керлингу на колясках. Под руководством тренера Александра Житняка призерами соревнований стали пять спортсменов Челябинской области, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В турнире приняли участие 10 сильнейших команд России. Челябинская область делегировала на соревнование команду «Гранит», в составе которой выступили Николай Коротков, Сергей Овсянников, Ольга Беляк, Алексей Фатуев и Дарья Щукина.

Групповой этап челябинская команда завершила на второй позиции и вышла в плей-офф. В полуфинале она уступила соперникам из Санкт-Петербурга. А в матче за третье место в экстра-энде вырвала победу у команды из Самары. В общей сложности спортсмены из «Гранита» провели на турнире 6 матчей, а это около 15 часов времени на льду. Но они того стоили: спортсмены стали бронзовыми призерами Кубка России.