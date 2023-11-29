Боксер Константин Пономарев решил вернуться на ринг после двухлетнего перерыва

Челябинский боец сразится за титул чемпиона России с Орханом Гаджиевым

Челябинский боксер Константин Пономарев принял решение возобновить свою профессиональную карьеру. После двухлетнего перерыва экс-чемпион мира по версии WBC среди молодежи проведет бой за титул чемпиона России во втором среднем весе с Орханом Гаджиевым из Курска. Поединок состоится 16 декабря в Москве в рамках вечера профессионального бокса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Константин «Талант» Пономарев последний свой поединок провел в декабре 2021 года в родном Миассе. Он уверенно разобрался с камерунцем Чарланом Такамом и заявил, что завершает свою профессиональную карьеру. По этому случаю даже сделал тату с изображением боксерских перчаток, повешенных на гвоздь. Однако после двухлетнего перерыва наш земляк принял решение вновь вернуться на ринг.

«Бывших боксеров не бывает. Да, я соскучился по боксу и снова хочу драться. Есть желание выйти на высокий уровень и добиться серьезного результата. Не буду скрывать, что финансовая сторона тоже играет свою роль. В связи с пополнением в семье хочу улучшить жилищные условия. А бокс — хороший инструмент для того, чтобы заработать деньги», — сообщил Константин Пономарев корреспонденту ИА «Первое областное».

Сейчас Константину Пономареву 31 год. На профессиональном ринге провел 37 боев, в которых одержал 35 побед (в том числе 14 нокаутом). Его соперником на турнире в Москве станет россиянин Орхан Гаджиев. В активе боксера из Курска 18 поединков (14 побед, 2 ничьи и 2 поражения).

Решение Константина Пономарева возобновить профессиональную карьеру вызвало активную волну интереса в боксерском сообществе. Высказался о миасском бойце и чемпион России в первом среднем весе Сергей Воробьев, который в 2018 году раздельным решением судей одержал победу над Пономаревым.

«Я где-то слышал, что он кинул фразу о том, что хочет вернуться в ринг ради реванша со мной. А что он скажет про свою татуировку на руке, где набиты перчатки, повешенные на гвоздь? Он сдался, и сломлен уже давно. Сейчас он выиграл какого-то бомжа и теперь хочет боя со мной? Я готов дать ему реванш хоть завтра. Пусть приходит, как будет готов, но сначала ему надо свою татуировку срезать лезвием», — сказал Воробьев.

Константин Пономарев заверил корреспонденту Первого областного, что готов сразиться с кем угодно и когда угодно. Добавил при этом, что многое зависит от промоутеров и финансовых условий.