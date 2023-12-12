Челябинские боксеры пообещали показать яркие поединки на турнире «Битва на Урале»

15 декабря на ринге ДС «Юность» выступят восемь южноуральских бойцов

Челябинские боксеры завершают этап подготовки к предстоящему турниру «Битва на Урале», который пройдет 15 декабря во дворце спорта «Юность». Сегодня, 12 декабря, они провели открытую тренировку для СМИ, на которой поделились своими планами и ожиданиями от поединков. Они признались, что намерены не только одержать победу, но и сделать это в красивом стиле, подарив болельщикам яркие поединки перед новогодними праздниками.

В турнире «Битва на Урале» выступят восемь южноуральских боксеров. Большая часть из них с коллегами и друзьями проводит сейчас заключительный этап подготовки к поединкам на базе спорткомплекса «Динамо». Среди них Алексей Киселев, Тамерлан Касымов, Дониер Назаров, Иван Лузин, Амир Рауфов и Ильяс Додаржонов.

Они занимались под руководством главного тренера сборной Челябинской области по боксу Фаригата Касымова, а также Виктора Рощенко, Эдуарда Абзалимова, Виталия Котова, Андрея Кудинова. Добавим, что миасские боксеры Максим Плешков и Александр Сечко готовятся к «Битве на Урале» индивидуально.

«Ребята в полной боевой готовности, они горят желанием выйти на ринг и показать зрителям все, что умеют. Все наши ведущие боксеры провели учебно-тренировочные сборы, находятся в хороших физических кондициях. Мы изучили их соперников, теперь каждый наш боксер готовится по индивидуальному плану к турниру», — отметил Фаригат Касымов.

Для большинства южноуральских боксеров участие в «Битве на Урале» станет дебютом на профессиональном ринге. Проведет свой первый поединок в профи Иван Лузин. Он признался, что готов к новому для себя испытанию.

«Тренер говорит, что я готов. И мне пора выходить на новый уровень. Есть легкое волнение, но уверен, что оно улетучится, когда выйду на ринг. В профи такие же соперники. Но ответственности больше. Знаю, что придут поддержать меня родственники и друзья, будет много болельщиков и любителей бокса. Не хотелось бы их подвести, поэтому настраиваюсь только на победу», — говорит Иван Лузин.

Впервые выступит в профессионалах и чемпион России среди студентов Тамерлан Касымов. Он полагает, что сможет не только достичь необходимого результата, но и показать красивый бокс. По крайней мере, именно такую задачу он перед собой ставит на турнире «Битва на Урале». И не разделяет те задачи, которые стоят в боях перед профессионалами и любителями.

«Наша цель — везде и всегда показывать красивый бокс, радовать болельщиков зрелищными и интересными поединками. Хочется порадовать челябинцев крутыми боями, подарить им праздник накануне новогодних праздников», — отметил Тамерлан Касымов.

Еще один челябинский боксер, Алексей Киселев, — один из самых опытных в южноуральской команде. Счет боям на любительском ринге не ведет, но полагает, что провел уже более 200 поединков. У него уже есть опыт в профи, летом участвовал в матчевой встрече «Челябинск vs Москва». И кажется, он хорошо изучил своего соперника по предстоящему турниру.

«Знаю, что мой соперник из Кургана выше меня ростом. Он участвовал в нескольких турнирах по кулачным боям. Думаю, что он постарается действовать первым номером, решить все в драке. Поэтому буду стараться сохранять „холодную“ голову и не лезть в размен ударами. Буду стремиться навязать ему свою манеру боя», — говорит Алексей Киселев.

Дониер Назаров полагает, что ключевым фактором в противостоянии с соперниками будет физическое состояние боксеров. В любителях парни привыкли к трехраундовым поединкам. В профи их четыре.

«Нужно грамотно распределить силы, оставить их на концовку. Это только кажется, что один лишний раунд не играет роли. Но я все же постараюсь одержать досрочную победу. У нас хорошие тренеры, они заложили базу. Эти знания и умения должны помочь мне показать красивый бокс», — считает Дониер Назаров.

Пробовал себя на профессиональном ринге и Ильяс Додаржонов, но неудачно. В мае он уступил в «Битве на Урале» опытному Алексею Кошкину из Златоуста и теперь горит желанием реабилитироваться за поражение.

«Я к тому поединку был не очень хорошо готов, поэтому и проиграл. Но сейчас чувствую себя в отличной физической форме. Есть уверенность в том, что она позволит мне победить. Предстоящий турнир дает мне возможность взять реванш», — добавил Ильяс Додаржонов.

Напомним, что турнир по профессиональному боксу «Битва на Урале» пройдет 15 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». В рамках турнира состоятся восемь выставочных поединков с участием южноуральских боксеров. Кроме того, пройдут и четыре боя, в которых встретятся лицом к лицу опытные российские и американские бойцы.