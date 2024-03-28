Восемь дзюдоистов Челябинской области стали победителями первенства УрФО

Южноуральская команда завоевала в общей сложности 32 медали

В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо завершилось первенство УрФО, собравшее 360 спортсменов из шести регионов. Уверенную победу в командном зачете одержали хозяева татами, завоевав 32 медали. Победителями турнира среди юношей и девушек до 15 лет стали восемь спортсменов Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первенстве УрФО приняли участие сборные из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Южноуральская команда завоевала 32 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград.

Победителями турнира стали Анна Болотина, Валерия Боронина, Кристина Бадретдинова, Семен Симахин, Арсений Анфалов, Ярослав Раков и Матвей Рябов. Они, а также призеры соревнований завоевали не только медали, но и путевки на участие в первенстве России, которое пройдет 26—27 апреля в Калининграде.

Автор: Анна Авдякова для ИА «Первое областное».