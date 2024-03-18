Две челябинские спортсменки выиграли юниорский этап дзюдо‑тура

Золотые медали на Russian Judo Tour в Казани завоевали Ева Огнивова и Виктория Лихачева

Уверенные победы одержали дзюдоистки Челябинской области на этапе Russian Judo Tour среди юниоров. На соревнованиях в Казани золотые медали завоевали Ева Огнивова (70 кг) и Виктория Лихачева (78 кг). В турнире приняли участие сильнейшие дзюдоистки-юниорки страны в возрасте до 23 лет, сообщает региональная федерация дзюдо.

Федерация дзюдо России в этом сезоне запустила новую серию турниров для перспективных юниоров страны. Первый этап соревнований приняла Казань, где за медали боролись около 70 спортсменок из 21 региона страны.

Золотой дубль в соседних категориях сделали челябинские дзюдоистки — победительница Спартакиады школьников и Игр стран СНГ Ева Огнивова (70 кг) и медалистка Кубка России Виктория Лихачева (78 кг).

Ева Огнивова «танком» прошла соперниц в групповом турнире, переиграв в одной из встреч вице-чемпионку Кубка России Алину Кугаеву из Москвы. С ней же Ева встретилась в финале и вновь была лучшей, двумя бросками на ваза-ари обеспечив себе досрочную победу.

«Турнир организован был на самом высоком уровне. Приятно, когда все продумано до мелочей и есть хорошее отношение к спортсменам. Самым сложным для меня получился первый поединок, потому что часто случается так, что он проходит немного сумбурно. Но рада, что удалось выполнить все поставленные задачи и выиграть турнир», — отметила Ева Огнивова в интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

Уверенной поступью дошла до финала и Виктория Лихачева. С лучшим результатом вышла она из группы, а в главной встрече дня смогла бросить, а следом и удержать в партере Кристину Коновалову из Рязани, показавшую интересную борьбу по ходу дня. На третьей строчке протокола в итоге оказались сибирячка Валерия Соловей и Анастасия Павлова из Санкт-Петербурга.

Наградной фонд состязаний составил почти 6 миллионов рублей: победительницы получили по 100 000 рублей, серебряные призеры — по 75 000, а бронзовые — по 50 000 рублей. После Казани этапы «Российского тура дзюдо» среди юниорок до 23 лет примут Санкт-Петербург (18 августа) и Екатеринбург (7 декабря).