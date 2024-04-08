Челябинские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире памяти Юрия Федорова

Во Всероссийском турнире приняли участие юноши и девушки до 18 лет

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти заслуженного строителя Российской Федерации Юрия Борисовича Федорова. Хозяева татами завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые награды, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Соревнования прошли 6 и 7 апреля на базе Регионального центра спортивной подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера. В них выступили 387 спортсменов. Самый многочисленный состав, 78 атлетов, заявила на турнир сборная Челябинской области.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер, региональный министр спорта Александр Гриб, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и другие почетные гости.

По итогам двух дней соревнований южноуральские дзюдоисты завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые награды. Вице-чемпионами турнира стали Никита Петров (46 кг) и Ева Ставинчук (40 кг). Третьи места — в активе Виталия Карымова (46 кг) и Татьяны Соцковой (48 кг).

Напомним, что Юрий Федоров на протяжении многих лет оказывал всестороннюю помощь и поддержку в развитии южноуральского дзюдо. Является заслуженным тренером России. Занимал должности вице-президента Федерации дзюдо России и Федерации дзюдо Челябинской области. Скоропостижно скончался 13 ноября 2020 года в возрасте 62 лет.