Восемь челябинских боксеров завоевали золотые медали чемпионата УрФО

В активе южноуральской команды 24 награды

Чемпионат УрФО по боксу в Челябинске завершился убедительной победой хозяев ринга. Южноуральские спортсмены на домашних соревнованиях завоевали 24 медали, в том числе 8 — высшего достоинства. Уверенно выиграл турнир экс-чемпион России, а ныне боксер-профессионал Андрей Стоцкий, сообщает региональная Федерация бокса.

Соревнования прошли в челябинском ДС «Метар-Спорт» и собрали более 100 боксеров из 6 регионов Уральского федерального округа. Они бились не только за медали, но и за путевки на мужской и женский чемпионаты России. В общей сложности на турнире было разыграно 25 комплектов медалей в 13 мужских и 12 женских весовых категориях.

Уверенную победу в командном зачете одержали хозяева ринга. В активе сборной Челябинской области 24 медали: 8 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Отметим, что наша команда была представлена 40 спортсменами.

Чемпионами УрФО стали: Егор Горбушин (51 кг), Алексей Киселев (57 кг), Андрей Стоцкий (92 кг); Екатерина Федотова (48 кг), Ланна Малюганова (60 кг), Виктория Королева (63 кг), Алена Касьянова (70 кг) и Оксана Чилякова (75 кг).

Специальными призами от Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» награждены лучшие боксеры чемпионата — Екатерина Федотова и Алексей Киселев.

Напомним, что чемпионат России по боксу среди мужчин пройдет с 2 по 13 октября в Иркутске. Место проведения аналогичных соревнований среди женщин еще не определено. Планируется, что турнир состоится с 8 по 17 ноября.