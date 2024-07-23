Челябинский боксер помог команде «Динамо» выиграть международный турнир

Алексей Киселев завоевал клубный трофей «Кубок чемпионов»

В Краснодаре завершился командный международный турнир по боксу «EUBC Кубок чемпионов», победителем которого стал российский клуб «Динамо». В составе «бело-голубых» трофей завоевал челябинский боксер Алексей Киселев. В финале турнира «Динамо» со счетом 6:1 уверенно победило команду «Кубань», сообщает региональная Федерация бокса.

В международном командном турнире приняли участие четыре клуба: «Динамо» (Россия), «Монако» (Франция), «Кубань» (Россия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Соревнования прошли в формате «стенка на стенку» в семи олимпийских весовых категориях — 51, 57, 63,5, 71, 80, 92 и свыше 92 кг.







На ринг международного турнира в составе сборной команды России и общества «Динамо» вышел Алексей Киселев из Челябинска. Он записал на свой счет две уверенные победы и принес очки своей команде.



В полуфинале динамовцы взяли верх над соперниками из Монако. Алексей Киселев выиграл у оппонента нокаутом во втором раунде. А в финале сборная «Динамо» одержала уверенную победу над командой «Кубань» со счетом 6:1 и забрала чемпионский кубок! Алексей Киселев одолел соперника единогласным решением судей. Отметим, что одним из тренеров победителей был еще один наш земляк — Эдуард Абзалимов.





Напомним, что в эти дни в Историческом музее Южного Урала работает выставка «Благородство в жизни и на ринге». Она посвящена 75-летию развития бокса в Челябинской области. Ранее мы рассказывали, какие уникальные экспонаты на ней представлены.