Чемпионка мира по боксу Александра Кулешова выступит на чемпионате УрФО

Сборную Челябинской области представят 40 спортсменов

Стал известен предварительный состав сборной Челябинской области по боксу на чемпионат УрФО, который пройдет в южноуральской столице с 11 по 15 июня в ДС «Метар-Спорт». В заявку команды попали 40 спортсменов. Самым титулованным участником соревнований станет заслуженный мастер спорта, чемпионка мира Александра Кулешова, сообщает региональная Федерация бокса.

На чемпионате УрФО выступят сильнейшие боксеры из шести регионов. Им предстоит бороться не только за медали соревнований, но и за путевки на чемпионат России. Челябинская область заявит на домашний турнир 40 спортсменов — 26 мужчин и 14 женщин.

Хозяева ринга планируют выставить свой сильнейший состав во главе с чемпионкой мира Александрой Кулешовой. Кроме того, в предварительной заявке есть и чемпион России среди любителей, не знающий поражений на профессиональном ринге Андрей Стоцкий.

Сейчас спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы на базе ДС «Динамо». На правах хозяев ринга они планируют выиграть командный зачет на чемпионате УрФО и завоевать максимальное количество лицензий на чемпионаты России. Уже известно, что мужской турнир примет в октябре Иркутск, а женский состоится в ноябре, место проведения еще не определено.

Торжественное открытие чемпионата УрФО по боксу состоится 11 июня в 17:00 в ДС «Метар-спорт» (ул. Черкасская, 1). Финальные поединки у женщин запланированы на 13 июня, у мужчин финалы пройдут 15 июня. Вход для зрителей свободный.