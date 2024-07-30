Боксеры Челябинской области завоевали шесть медалей летней Спартакиады учащихся России

На соревнованиях в Ульяновске в их активе золото, два серебра и три бронзы

В Ульяновске завершился турнир по боксу в рамках XII летней Спартакиады учащихся среди юношей и девушек (15—16 лет). Он собрал почти 200 спортсменов со всех уголков страны, которые в 13 весовых категориях боролись за медали спартакиады. Сборная Челябинской области завоевала шесть медалей, в том числе одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды, сообщает региональная Федерация бокса.



Победительницей Спартакиады учащихся среди девушек стала Карина Кузьмина (50 кг) из Златоуста. Ученица Данира Сайфулина, Леонида Лихачева и Антона Блинова в решающей встрече взяла верх над соперницей из Москвы и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.



Серебряные награды на свой счет записали: Валерия Ханнанова (48 кг) из Златоуста (тренеры Руслан Кравченко, Алексей Васькович, Радик Сайфулин и Владимир Фархутдинов), а также Остап Литовченко (50 кг) из Магнитогорска (тренер Эдуард Нурисламов).

Бронзовыми призерами состязаний стали: Кира Трунина (57 кг) из Златоуста (тренеры Леонид Лихачев, Данир Сайфулин и Антон Блинов), Иван Байбаков (+80 кг) из Магнитогорска (тренеры Николай Аршиненков и Иван Муськин), Даниил Коробейников (48 кг) из Коркино (тренеры Билал Зейналов и Владимир Рукобрадский).