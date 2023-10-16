Волейбольный клуб «Динамо» обменялся победами с «Тарханом» из Стерлитамака

Челябинская команда провела два поединка в Высшей лиге А чемпионата России

Волейболисты челябинского клуба «Динамо» неудачно стартовали в новом сезоне Высшей лиги А чемпионата России. Подопечные Алексея Андреева в четырех матчах одержали одну победу. Накануне наша команда поделила очки с «Тарханом» из Стерлитамака. Сначала «динамовцы» одержали уверенную победу со счетом 3:0, а на следующий день уступили 1:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Спаренные матчи с «Тарханом» для челябинского «Динамо» получились разными по содержанию. В первом поединке хозяева площадки переиграли соперника, одержав «сухую» победу в трех партиях. Причем если в первом сете гости оказали достойное сопротивление, то в двух других сделать этого не смогли.

Повторный матч команд получился совершенно другим. Здесь уже в дебюте команда из Стерлитамака сумела взять сет. Впрочем, ответ челябинцев не заставил себя ждать. Во второй партии подопечные Алексея Андреева взяли убедительный реванш, выиграв ее более чем уверенно — 25:13. Однако затем последовали два необъяснимых провала и как итог 1:3 не в нашу пользу.

Волейбол. Высшая лига А. Дивизион «Восток». Мужчины.

14 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 3:0 (27:25, 25:22, 25:19).

15 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 1:3 (21:25, 25:13, 16:25, 23:25).

«Проигрыш дома во втором матче сильно по нам ударил. Да, ребята из Стерлитамака вышли с желанием взять реванш, но я не понимаю, что происходит с нашей командой. У нападающих появляется какая-то боязнь совершить действие и допустить ошибку. Проблема с атакой проявлялась еще на кубковых наших матчах. Мы сейчас играем в Высшей лиге, но стремимся в Суперлигу. Надо много работать, чтобы выполнить задачу», — подвел итог двум матчам главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Следующие два матча в Высшей лиге А волейболисты «Динамо» также проведут на своей площадке — 21 и 22 октября наша команда принимает ВК «Тюмень». Игры пройдут в ДС «Метар-Спорт». Начало матчей в 17:00.

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