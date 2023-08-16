Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска приступил к подготовительным сборам перед новым сезоном в Высшей лиге чемпионата России. Директор команды Юрий Кучкин в интервью рассказал о подготовке команды к сезону, взаимодействиях с тренерским составом, о том, как изменилась команда и какие цели стоят перед коллективом.
— Как прошли организационные моменты этого межсезонья? Все ли задуманное удалось осуществить?
— Во-первых, мы в межсезонье занимались перепланировкой расходов бюджета, который нам выделили до конца этого сезона, а также организационными мероприятиями по подготовке команды. Кроме этого, занимались подбором игроков на новый сезон, поскольку большая группа спортсменов покинула клуб — часть перешла в другие клубы на повышение в классе, часть перешла на повышение заработной платы, часть из них закончила выступление. Далее были организационные моменты по подготовке структуры клуба к началу чемпионата, и один из основных вопросов — подбор административного персонала, который будет работать в новом сезоне, поскольку мы распрощались с некоторой частью нашего коллектива. На данный момент мы в поисках массажиста, поэтому приглашаем всех желающих попробовать свои силы в нашем клубе в данной роли.
— Уход капитана команды Александра Мочалова — большая потеря?
— С учетом того, что последние два сезона он у нас находился — это потеря, которая в определенном смысле скажется на становлении коллектива, на каких-то его спортивных результатах и качествах. Но в любом случае Александру спасибо, возрастной игрок, помогал нам два сезона. Но, как говорится, — незаменимых людей нет. Надеемся на то, что в новом сезоне и в новом составе появится человек, который возьмет на себя функции капитана и успешно справится с ними.
— Какие качества вы больше всего цените в игроках?
— Ну, во-первых, самоотдача. Во-вторых, каждый из них должен понимать, где он играет и за что он играет. Наш клуб носит название общества «Динамо», а значит, каждый представляет не только себя как спортсмена, но и сотрудников правоохранительных органов, что накладывает на них определенные обязанности. Игроки должны следить за своим поведением, высказываниями, за своим отношением и к жизни, и к государству, и к обществу. В общем, нести на себе гордое звание — «Динамовец». Ну и плюс к этому, конечно же, необходимо отдаваться любимому делу, любимой работе — все мы приходим сюда за этим. Несмотря на боль и усталость, нужно стремиться показать свои лучшие результаты, и в итоге — это должно привести команду к победам и достижениям. И, так как у нас командный вид спорта, в обязательном порядке нужно работать не только на себя, но и на коллектив.
— Есть руководители клубов, которые активно «рулят» тренерами. Как у вас построен диалог с наставниками?
— Я считаю, что в настоящее время у нас деловой, устойчивый, даже, не побоюсь этого слова, профессиональный диалог с тренерами команды. В любом случае имеется некий контроль за их работой, за их деятельностью, но не в масштабе нагнетания обстановки. Довольно-таки приличную, условно, долю свободы — они имеют. Собственное мнение по отношению к своей профессиональной деятельности, по отношению к коллективу, по отношению к нашему клубу, а во всем остальном — мы с ними советуемся. Если какие-то конфликтные ситуации возникают, а они возникают в любом коллективе, мы стараемся уладить это спокойным мирным путем и выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Я думаю, что на сегодняшний день они разделяют мои взгляды по спортивным результатам команды, по целям и задачам на сезон, а я разделю их желание увидеть тех или иных игроков в нашей команде и по достижению спортсменами наилучшего результата.
— Команда полностью укомплектована?
— На сегодняшний день команда полностью укомплектована. В данный момент — в составе 12 человек. Ранее у нас в коллективе присутствовали стажеры — мы брали из СШОР № 12, но я думаю, что в новом сезоне мы немного отойдем от этой практики в связи с тем, что все-таки уровень их подготовки не соответствует уровню выступления Высшей лиги А. Должна быть какая-то молодежная команда, должно быть какое-то среднее звено, через которое они должны проходить в первую очередь, а уже потом попадать в команду мастеров.
— Один из самых часто задаваемых вопросов болельщиков — о задачах на сезон. Чего ждать от команды?
— Ну, во-первых, болельщикам ждать от команды успешной, интересной и красивой игры, которую мы готовы показывать в каждом матче. Задача поставлена перед спортсменами ежегодная — попасть в тройку призеров чемпионата России.
В этом году появилось изменение в положении чемпионата, где сказано, что уже две команды имеют полноценную возможность попробовать себя в процессе попадания в Суперлигу. Таким образом, первое место выходит напрямую, а второе играет с предпоследним за место в Суперлиге. Мы нацелены показать свои лучшие качества и попробовать свои силы в борьбе за одну из путевок в Суперлигу. Поскольку чемпионат у нас состоит из двух этапов, на первом этапе, предварительном, — целью стоит попадание в четверку лучших команд Востока, желательно с позиции первого или второго места, чтобы потом было проще выступать на втором этапе чемпионата. По итогам финальной части, как я уже сказал, либо попадание в двойку лучших команд и борьба за выход в Суперлигу, либо хотя бы попадание в четверку.
Вторая задача — это привлечение болельщиков на трибуны. В любом случае интерес к волейболу должен быть. В прошлом сезоне прекрасно показала себя женская волейбольная команда «Динамо-Метар». Все мы видели «бум» болельщиков на трибуне, было очень интересно и зрелищно. Команда показывала достойный, красивый, интересный волейбол, и главное — что результативный! Болельщик шел не только на сами игры, но также и на шоу, которое было организовано вокруг этой игры. Мы далеко не самая слабая команда в Высшей лиге А и готовы предоставить болельщикам достойный, интересный и полноценный продукт, который называется мужской волейбол.
Также мы хотели бы за счет своего выступления повысить интерес у детей и молодежи к волейболу, чтобы они пошли в спортивную школу, занимались и смотрели на нас. Мы надеемся, что в скором времени появятся новые возможности по организации структуры развития волейбола в Челябинской области, включающие наличие молодежной команды, и в дальнейшем это скажется на воспитании своих кадров, которые будут готовы переходить в наш клуб. Я считаю «Динамо-Челябинск» одной из главных мужских волейбольных команд нашей области.
— Расскажите, почему ваш выбор пал на волейбол? Насколько мне известно, вы играли на позиции блокирующего.
— Я уже сейчас и не вспомню, это было так давно. Почему попал? Потому что, когда я учился в школе, к нам очень часто приходил детский тренер по волейболу, который если не силком, то очень настойчиво приглашал заниматься спортом. Ростом я был высокий, худенький мальчик и как раз подходил под какие-то определенные стандарты, которые известны только детским тренерам, которые и собирают детей в секции. Тем не менее, я сходил, мне понравилось. Втянулся, начал тренироваться каждый день. Было интересно, причем участие в соревнованиях тоже достаточно интересно проходило. В челябинской области в то время тогда было не так, как сейчас. Чемпионат города проходил сразу в нескольких возрастных категориях, и можно было за один день выходного дня увидеть несколько команд в одном зале, начиная от детей и заканчивая взрослыми командами. Это практически были праздники волейбола одного дня, которые проводились почти еженедельно в городе Челябинске.
— Какой элемент игры, по-вашему мнению, самый тяжелый?
— Поскольку я был блокирующим, давайте остановимся на том, что одним из самых трудных и тяжелых элементов является игра на блоке: нужно угадать на расстоянии мысли направление атакующего удара соперника. А вторым элементом я, конечно же, считаю защиту. С другой стороны, в волейболе все элементы очень тяжелые и технически сложные, поскольку волейбол — это командный вид спорта и состоит из удачного сочетания нескольких игровых эпизодов, действий. Поэтому, если где-то что-то будет сделано не так, в общем счете все игровое действие приведет к потере мяча, потере очка и в итоге — к поражению. Поэтому все технические элементы одинаково сложные и важные.
— Можно ли сказать, что команда начала жизнь с нового листа?
— Ну, естественно, можно, поскольку у нас команда практически новая. С прошлого сезона у нас осталось три игрока. Арифметические действия у нас такие, что «12 — 3 = 9». Девять новых игроков. Ребята пришли из разных коллективов, соответственно, у каждого свое мышление, у каждого своя цель, к которой он хотел бы прийти в этом сезоне. Наша задача — объединить всех в одну команду. Я думаю, что каждый год работать с разным коллективом — это достаточно интересно и неожиданно, но тяжело. Слепить из них чемпионов — это цель и одна из самых главных задач нашего тренерского состава и администрации клуба.
Добавим, что челябинские волейболисты закончат свой тренировочный процесс 27 августа и дальше начнутся игры Кубка России памяти Константина Ревы, которые пройдут в Екатеринбурге 7—10 сентября. В прошлом сезоне ВК «Динамо» занял итоговое 7-е место в Высшей лиге чемпионата России. В заключительных матчах турнира южноуральцы дважды обыграли московский ЦСКА (3:0 и 3:2).
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