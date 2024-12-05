Челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал однодневный контракт с 10‑летней девочкой

Необычный подарок получила юная спортсменка Ангелина Паль, у которой погиб отец на СВО

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска сделал необычный подарок своей болельщице, подписав однодневный контракт с десятилетней спортсменкой. В штабе команды остались неравнодушны к истории Ангелины Паль, у которой отец погиб на СВО. Юная волейболистка провела один полноценный день с командой и даже приняла участие в совместной тренировке со спортсменками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ангелина учится в пятом классе в средней общеобразовательной школе № 73. Она любит рисовать, а еще больше — волейбол. Так сложилось, что ее отец погиб на СВО, защищая нашу Родину. К ее беде остались неравнодушны в штабе волейбольного клуба «Динамо-Метар». Ангелина Паль на один день стала полноправным членом профессиональной команды.

Все было как положено: утром девочка поставила свою подпись под документом, аналогичную процедуру сделал и директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов. Печать на соглашении — и все, Ангелина Паль официально стала игроком женской профессиональной команды. Ей выдали экипировку и кроссовки и даже вручили фирменную майку с фамилией девочки на спине.

Девушки из челябинского клуба проявили интерес к новобранцу, мило пообщались с Ангелиной в раздевалке, а затем провели с ней совместную тренировку. Девочка приятно удивила своей спортивной подготовкой и несколько раз удачно сыграла на приеме и в атаке.

Этот день Ангелина точно не забудет, в какой-то момент она едва не расплакалась от счастья. А еще поблагодарила всю команду за возможность провести один день вместе с ней. Девочка пообещала, что будет стараться проявлять себя в волейболе, и выразила уверенность, что папа ею бы сейчас гордился.

Однодневный контракт с волейбольной командой у нее уже истек. Как прошел день Ангелины — смотрите видео. А пока юная спортсменка готовится к тому, чтобы выйти вместе с командой на исполнение гимна перед матчем волейбольной Суперлиги: 8 декабря «Динамо-Метар» сыграет с командой «Минчанка».