Волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил первый круг на 11-м месте в Суперлиге

Челябинская команда на домашней площадке уступила «Заречью-Одинцово» в трех партиях

Волейболистки челябинской команды «Динамо-Метар» провели заключительный матч первого круга в Суперлиге, уступив на своей площадке подмосковному клубу «Заречье-Одинцово» — 0:3. Наши девушки не смогли дать бой одному из фаворитов чемпионата. По итогам первой половины дистанции челябинская команда заняла 11-е место в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершать первый круг челябинкам предстояло с непростым соперником. Мало того, что «Заречье-Одинцово» является действующим бронзовым призером Суперлиги, так и в текущем розыгрыше набрало хороший ход, забравшись на вторую строчку в турнирной таблице.

Перед нашей командой накануне матча возникла еще одна большая проблема: из-за повреждений вынуждены были пропустить игру сразу три (!) лидера команды — Ангелина Дементьева, Анастасия Стальная и Ольга Форналева. Потери эти были очень существенными, если учесть какую роль эти волейболистки играют в коллективе. Первые две несут на себе основную функцию по набору очков, а последняя — на позиции связующей разгоняет атаки, дирижируя партнерами.

«Динамо-Метар» уступил в трех сетах, но показал хорошую игру и достойно бился с одним из фаворитов чемпионата. В первой партии долгое время сохранялся равный счет. Ближе к концовке сета челябинки сократили разрыв в счете до двух баллов — 20:22. Увы, закамбэчить не удалось — в нужный момент у гостей здорово сыграла Ольга Бирюкова. Она здорово сыграла в защите, пробила блок соперник, а затем сама же и поставила победную точку — 25:21.

Неудачно начали наши девушки вторую партию. После двух ошибок Елизаветы Диких соперницы вышли вперед — 1:4. Но наши девочки не пали духом, наладили игру на блоке и выровняли положение. А уже при счете 7:9 подтвердила статус спортсменки с хорошей и сильной подачей Полина Юникова. Она дважды сделала эйс, и еще трижды затруднила соперницам прием, после которых они вынуждены были не атаковать, а перебрасывать мяч через сетку. В итоге уже наши девушки вырвались вперед — 11:9.

Увы, удержать преимущество волейболистки клуба «Динамо-Метар» не смогли. Подмосковная команда ближе к концу сета сравняла счет, а затем и довела его до победы, и вновь со счетом 21:25.

В роли догоняющих были хозяйки площадки и в третьем сете, но далеко вперед соперниц они не отпускали: 8:9, 12:14, 15:17... Казалось, надо еще чуть-чуть поднажать, и соперник дрогнет. Но не та команда из Одинцово, чтобы ошибаться на ровном месте. Подмосковные волейболистки снова выиграли партию 25:21, а вместе с ней и матч — 3-0.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 14-й тур.

13 декабря. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 0:3 (21:25, 21:25, 21:25).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»)

Капитан подмосковной команды стала самым результативным игроком матча. Причем, набирала очки в нужные и критические для своей команды моменты.

Полина Юникова («Динамо-Метар»)

На позиции блокирующей провела хороший матч с Полиной Ольховской. Напомнила о себе классными подачами, особенно во втором сете.

Юлия Максимова («Заречье-Одинцово»)

Часто оказывалась в центре внимания, «связка» подмосковной команды чаще других пасовала на нее. Та не подкачала, большинство своих атак с позиции диагональной завершались набранными очками.

Закроют календарный год волейболистки «Динамо-Метар» гостевым поединком с саратовским «Протоном». Эта игра состоится 26 декабря. А уже в новом году, 6 января, челябинки сыграют домашний матч с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).