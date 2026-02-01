Волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел разгромное поражение от лидера Суперлиги

Челябинки не смогли дать бой казанской команде «Динамо — Ак Барс», уступив в трех сетах

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» потерпела поражение от лидера Суперлиги. Сегодня, 1 февраля, челябинки уступили с «сухим» счетом казанскому «Динамо — Ак Барсу». Хозяйки площадки не смогли преподнести подарок на день рождения гендиректору клуба Виталию Носову, которому сегодня исполнилось 58 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамо — Ак Барс» в текущем чемпионате выступает блестяще. К поединку в Челябинске суперклуб из Татарстана подошел с серией из 11 побед кряду. В последний раз он уступил в декабре прошлого года саратовскому «Протону» (2:3), причем на своей площадке. Второе поражение в Суперлиге «Динамо — Ак Барс» потерпел в Екатеринбурге от «Уралочки-НТМК» (1:3). Таким образом подопечные Зорана Терзича одержали 17 побед в 19 матчах и уверенно возглавляют турнирную таблицу первенства.

Не испытали девушки из Казани проблем и в Челябинске, добившись уверенной «сухой» победы. Особенно мощно они начали встречу, дав соперницам понять — рассчитывать им не на что. 4:1, 6:2, 10:4… В такой геометрической прогрессии росло преимущество гостей в первом сете. «Динамо — Ак Барс» превосходил челябинок во всех компонентах игры, особенно на блоке, где усердствовали Ирина Королева и Елизавета Карполь. Да и связующая Полина Матвеева со своими 192 см при необходимости помогала партнерам по команде в игре у сетки.

Разумеется, большинство атак гостей проходили при участии Брайелин Мартинес. Мощная диагональная из Доминиканской Республики принесла наибольшее количество очков своей команде.

Первый сет запомнился еще и жестким столкновением двух девушек из «Динамо — Ак Барса». В борьбе за мяч ударились головами Юлия Столбова и Мария Бибина. Последней понадобилось некоторое время на то, чтобы прийти в себя. Она покинула площадку и больше на корт практически не выходила. Тренерский штаб гостей решил ее поберечь.

Этот инцидент на некоторое время выбил соперниц из колеи. Челябинки воспользовались этим, сократив разрыв в счете до 9:13. Но этим хозяйки площадки только раззадорили волейболисток «Динамо — Ак Барса». Гости набрали 6 очков подряд — и счет уже 9:19. Ни о какой погоне при таких раскладах не могло быть и речи. В итоге 14:25 — более чем уверенное начало для суперклуба из Татарстана.

Во второй партии челябинки держались только в ее дебюте. Более того, им даже удалось повести в счете 4:3. Но затем все быстро встало на свои места. «Динамо — Ак Барс» вновь включил в своей игре режим «убийцы». Молниеносные атаки и надежная игра на задней линии вкупе с уверенными действиями у сетки привели к разгрому по итогам второго сета — 25:12!

Психологически девушки из Челябинска надломились. В поединке с таким соперником, у которого все получается, рассчитывать на благоприятный исход не приходится. Конечно же, волейболистки клуба «Динамо-Метар» понимали, что победы им не видать. Но можно было еще попытаться хотя бы навязать сопернику борьбу в третьем сете.

Челябинки старались, бились, выжимали из себя максимум. Но слишком уж велика оказалась разница в классе игроков. Биться на равных с таким сильным соперником «Динамо-Метар» в нынешнем виде не в состоянии. 15:25 в сете и 0-3 в матче.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины.

1 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо — Ак Барс» (Казань) — 0:3 (14:25, 12:25, 15:25).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Полина Матвеева («Динамо — Ак Барс»)

Успевала не только выполнять свои прямые функции на позиции связующей, но и помогать на блоке партнерам по команде. Почти не уходила с площадки.

Брайелин Мартинес («Динамо — Ак Барс»)

Стала самым результативным игроком матча, практически не ошибалась в атаке.

Ирина Королева («Динамо — Ак Барс»)

Блокирующая казанского клуба с легкостью переигрывала соперниц у сетки.

Впереди челябинок ждет еще один непростой домашний поединок: 7 февраля «Динамо-Метар» принимает на своей площадке калининградский «Локомотив».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).