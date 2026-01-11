Волейбольный клуб «Динамо-Метар» проиграл дерби соперницам из Краснодара

Челябинская команда в драматичном поединке уступила на тай-брейке в Суперлиге

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» потерпела обидное поражение в Суперлиге, уступив в драматичном поединке краснодарскому «Динамо» со счетом 2:3. Подопечные Алексея Дешина вели по партиям 2-1, но отдали соперницам четвертый сет, а затем и тай-брейк, хотя в обоих случаях вели в счете, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская команда в нынешнем сезоне очень уж много потеряла очков в матчах с «середняками» Суперлиги. Поэтому и опустилась на непривычно низкое для себя 11-е место в чемпионате. В «динамовском» дерби с Краснодаром южноуральским волейболисткам необходимо было побеждать, чтобы вернуться в борьбу за место в плей-офф.

Хороший настрой и сыгранность спортсменки из «Динамо-Метар» показали в первом сете. Они лучше провели дебют, повели в счете и, казалось бы, смогут без проблем завершить его в свою пользу. Но небольшой сбой в игре — и краснодарская команда выровняла положение, а затем и забрала концовку сета — 25:22. В составе хозяек площадки львиную долю очков набрала Ярослава Симоненко. Доигровщица, кстати, является воспитанницей челябинской школы волейбола, провела пару сезонов в «Динамо-Метаре».

Вели в счете наши девушки и во втором сете. 5:2, 7:4, 17:12... Преимущество в счете росло, но расслабляться было рано. Особенно с учетом того, какой фокус совершили южанки в первой партии. К счастью, в этот раз челябинки не дали соперницам шанса — 25:22 в нашу пользу.

По схожему сценарию прошел и третий сет. Челябинки взяли его еще более уверенно — 25:19. Они уверенно играли на задней линии, хорошо действовали на блоке. Особенно досаждали соперницам Анастасия Стальная и Елизавета Диких. Именно на них стала чаще других пасовать связующая Ольга Форналева.

Четвертая партия стала ключевой и самой зрелищной в матче. В ее дебюте была ничья 5:5, а потом «Динамо-Метар» совершил небольшой рывок и долгое время вел в 3-4 мяча. Спортсменки из Краснодара выровняли положение, сделав счет 20:20. В ответственный момент вновь напомнила о себе Ярослава Симоненко. Она сначала поставила блок, а потом потащила «мертвый» мяч в защите. Затем был еще один блок, хорошая атака с края — и вот уже 23:20 не в нашу пользу.

Так, на ровном месте «Динамо-Метар» сам придумал себе проблемы в ситуации, когда должен был спокойно доводить матч до победы. Символично, что наши девушки и позволили соперницам выиграть сет — при счете 23:24 Ангелина Дементьева ошиблась на подаче.

В укороченной, решающей, партии наши девушки повели в дебюте 5:1. При этом взяли очко в длинном розыгрыше. Психологическое преимущество было уже на стороне челябинок. Но соперницы не сдавались. Кстати, снова помогли им поверять в себя волейболистки «Динамо-Метар». На тай-брейке на своей подаче они ошиблись два раза, подарив очки соперницам. 11:11 — и надо начинать все сначала. Увы, концовка тай-брейка осталась за хозяйками: 15:12 в сете и 3-2 общий итог этого драматичного поединка.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины.

11 января. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:12).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Боговская («Динамо» Кр)

Доигровщик краснодарской команды стала одним из самых результативных игроков матча. Но самое главное — стала героем тай-брейка, помогла команде совершить крутой камбэк.

Наталья Слаутина («Динамо» Кр)

Блокирующая преуспела не только в надежной игре у сетки, но и в защите.

Елизавета Диких («Динамо-Метар»)

На стабильно высоком уровне провела матч — не без ошибок, но брака в ее действиях было мало.

Краснодарское «Динамо» прервало серию из пяти поражений кряду, а челябинская команда упустила возможность подобраться к зоне плей-офф. Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет на своей площадке 18 января с «Тулицей».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).