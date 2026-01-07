Волейболистки клуба «Динамо-Метар» в драматичном матче уступили «Корабелке»

Челябинская команда вела в счете, но уступила соперницам из Санкт-Петербурга на тай-брейке

В женской волейбольной Суперлиге неудачно начала новый год команда «Динамо-Метар». Челябинки в равном поединке уступили на своей площадке в пяти партиях питерской «Корабелке». Подопечные Алексея Дешина рискуют оказался за бортом плей-офф по итогам регулярного чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с первых минут отличалась сбалансированностью и зрелищностью. В первой партии преимущество захватила команда Санкт Петербурга: благодаря эффективным атакам Виктории Бобровой они повели в счете — 11:8. Несмотря на упорное сопротивление хозяек до середины партии, в концовке Елизавета Нестерова вместе с Александрой Захаровой обеспечили петербурженкам победу в партии — 25:20.

Вторая партия стартовала с впечатляющей подачи Ирины Филиштинской: гости моментально получили перевес в три очка. «Метар» эффективно организовал блокирующую линию, нейтрализовав атакующие действия Елизаветы Нестеровой. Это позволило команде вырваться вперед — 13:10. На финишном отрезке команды шли вровень, но челябинские волейболистки благодаря результативным блокам добились сетбола. Партию завершила Ангелина Емелина, сравнявшая общий счет — 25:22.

Третья партия развивалась по другому сценарию: хозяйки площадки с первых розыгрышей захватили лидерство и удерживали преимущество вплоть до середины сета. Ключевую роль в атаке сыграла Елизавета Диких — именно ее результативные удары задавали темп команде. У петербургской команды наблюдались проблемы, особенно на подаче: игроки перестали усложнять прием сопернику, что негативно сказалось на защитных действиях. В концовке челябинские волейболистки слегка снизили интенсивность игры — 21:19. Виктория Боброва сумела отыграть один сетбол, но Елизавета Диких следом реализовала решающий мяч, обеспечив Челябинску победу в партии — 25:21.

Ход четвертой партии повторил тенденции предыдущей: у «Корабелки» возросло число ошибок, в то время как команда из Челябинска продолжала играть на высоких скоростях. За счет впечатляющей подачи Александры Захаровой гостям удалось оперативно сократить разрыв в счете. Решающую роль сыграла Ваня Иванович, вовремя усилившая атакующие действия команды. Хозяйки площадки не справились с напором противника и уступили в концовке — 20:25.

Пятая партия превратилась в противостояние двух лидеров атаки — Елизаветы Диких и Елизаветы Нестеровой. На этапе смены сторон гости имели небольшое преимущество — 8:7. Важнейший вклад подачей навылет внесла Александра Захарова, после чего «Корабелка» увеличила отрыв до трех очков — 13:10. Победу гостям обеспечили два эффективных блока в концовке матча — 15:10.

«Надо было забирать четвертый сет. Наверное, не хватило где-то риска в атаке. Сам матч получился хорошим, соперник позволял играть. У „Корабелки“ хорошая команда, игроки качественные», — отметил после игры главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига, женщины.

6 января. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (20:25, 25:22, 25:21, 20:25, 10:15).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Елизавета Нестерова («Корабелка»)

Стала главным героем матча и его самым результативным игроком, принесла 28 очков своей команде.



Елизавета Диких («Динамо-Метар»)

Лучший игрок в составе челябинской команды. Не раз брала игру на себя, мало ошибалась в атаке.

Ольга Форналева («Динамо-Метар»)

Умело дирижировала партнерами по команде.

Следующий матч ВК «Динамо-Метар» проведет 11 января в гостях с краснодарским «Динамо». Южанки занимают предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).