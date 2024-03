Волейбольный клуб «Динамо-Метар» завершил чемпионат в Суперлиге на шестом месте

Челябинская команда в плей-офф сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» победой завершил свое выступление на предварительном этапе чемпионата российской Суперлиги. Вчера, 20 марта, челябинская команда выиграла у «Минчанки» со счетом 3:1 и завершила турнир на шестом месте. В первом раунде плей-офф «Динамо-Метар» сразится с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Волейболистки челябинской команды «Динамо-Метар» выполнили задачу-минимум на предварительном этапе российской Суперлиги — подопечные Александра Кошкина вышли в плей-офф, причем досрочно. В регулярном чемпионате челябинки сыграли 26 матчей, в которых одержали 15 побед, в 11 встречах потерпели поражение. Это позволило команде занять 6-е место.

В первом раунде плей-офф «Динамо-Метар» предстоит сыграть в серии до двух побед с «Ленинградкой». При этом клуб из Санкт-Петербурга имеет преимущество своей площадки. Таким образом, по итогам регулярного чемпионата стали известны все пары плей-офф. В четвертьфинале между собой сыграют:

«Динамо», Москва (1*) vs «Уралочка-НТМК», Екатеринбург (8)

«Динамо-Ак Барс», Казань (2) vs «Тулица», Тула (7)

«Ленинградка», Санкт-Петербург (3) vs «Динамо-Метар», Челябинск (6)

«Локомотив», Калининград (4) vs «Протон», Саратов (5)

* В скобках — занятое место в регулярном чемпионате.

Первые матчи команды сыграют 24 марта на площадках команд, указанных первыми. Ответные поединки состоятся 27 марта. Третья игра (если потребуется) пройдет 30 марта.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 челябинский клуб «Динамо-Метар» занял итоговое четвертое место. В противостоянии за бронзовые медали наша команда уступила в драматичной борьбе саратовскому «Протону».