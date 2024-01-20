Волейбольный клуб «Динамо-Метар» уступил чемпионкам России в Суперлиге

Челябинская команда проиграла лидерам турнира из Москвы в трех сетах

Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» не смог оказать сопротивления действующим чемпионкам страны в чемпионате Суперлиги. Московское «Динамо» выиграло в трех сетах и сохранило за собой первое место в турнирной таблице. Южноуральская команда, несмотря на поражение, продолжает занимать место в зоне плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате Суперлиги «бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу. Подопечные Константина Ушакова в 16 матчах одержали 15 побед. Свое единственное поражение они потерпели от калининградского «Локомотива». Что касается челябинской команды, то она удерживает шестую строчку, выполняя задачу выхода в плей-офф.

Увы, навязать серьезного сопротивления лидеру чемпионата челябинкам не удалось. Лишь в первой партии хозяйки площадки могли рассчитывать на успех. В ней долгое время команды шли «очко в очко», однако в концовке соперницы склонили чашу весов в свою пользу. В ответственный момент Анастасия Азанова не стала рисковать: с неудобной позиции она вместо силовой атаки вынуждена была перебросить мяч на сторону соперника. В ответной атаке Наталья Гончарова принесла своей команде победу в первом сете — 25:23.

Во втором сете «бело-голубых» было не остановить. Гости с первых розыгрышей создали себе комфортный задел в счете и уверенно довели партию до победу — 25:18. Главный тренер клуба «Динамо-Метар» Александр Кошкин попытался изменить ход матча за счет замен. Так, часто ротировал состав, выпуская на площадку Ольгу Форналеву и Ангелину Дементьеву. Не помогло: в третьем сете московские «динамовки» вновь были сильнее — 25:21.

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20 января. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 18:25, 21:25).

В следующем матче наша команда сыграет 27 января в гостях с калининградским «Локомотивом».