Волейболистки клуба «Динамо-Метар» с поражения стартовали в плей‑офф Суперлиги

Челябинская команда уступила в первом матче «Ленинградке» из Санкт-Петербурга

В женской волейбольной Суперлиге стартовала серия плей-офф. Челябинский клуб «Динамо-Метар» в гостях потерпел поражение от «Ленинградки» из Санкт-Петербурга — 0:3. Подопечные Александра Кошкина уступили в каждом из сетов одному из главных фаворитов турнира. Но могут сравнять счет в серии в домашнем поединке, который пройдет 30 марта в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский клуб «Динамо-Метар» финишировал на шестом месте в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф вынужден был играть с соперницами, занявшими третью позицию. Увы, поединок в Санкт-Петербурге нашей команде не удался. Южноуральские спортсменки уступили в трех сетах — 23:25, 22:25, 17:25.

В двух партиях челябинки на равных бились с «Ленинградкой», навязав ей борьбу. Однако хозяйки площадки в обоих случаях вырывали победу, надежно и хладнокровно сыграв в концовках. Ну а в третьем сете борьбы не получилось. На опыте и мастерстве питерские волейболистки выиграли третью партию, а вместе с ней и весь матч.

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«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:21, 26:24, 25:27, 11:15).

«Динамо — Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тула) — 3:0 (25:16, 25:11, 25:12).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).

«Локомотив» (Калининград) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:14, 12:15).

Ответные матчи пройдут 30 марта. «Динамо-Метар» сыграет с «Ленинградкой» в челябинском ДС «Метар-Спорт». Начало матча — в 16:00. Серия плей-офф проводится до двух побед, а это значит, что в случае поражения челябинки выбывают из борьбы за медали Суперлиги.