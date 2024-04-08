Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал волевую победу над «Тулицей» в Суперлиге

Челябинская команда повела в серии до трех побед со счетом 2-1 в турнире за 5-8-е места

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» в драматичном поединке выиграла третий матч у «Тулицы» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге. Сегодня, 8 апреля, челябинки победили у тульчанок со счетом 3:1 и повели в серии до трех побед 2-1. Завтра команды проведут четвертый матч, который в случае победы нашей команды может стать последним в противостоянии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В двух матчах в Челябинске команды обменялись «сухими» победами. Напряженным получился и первая игра в Туле. В ней хозяйки площадки здорово начали поединок, выиграв первый сет со счетом 25:23. Однако затем «Динамо-Метар» взял нити игры в свои руки.

Челябинки с легкостью выиграли второй сет, разгромив соперниц со счетом 25:14. Нервно и напряженно прошла третья партия, которую наша команда выиграла с большим трудом — 26:24. Ну а в четвертом сете на классе и мастерстве довела поединок до логического завершения.

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8 апреля. «Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (25:23, 14:25, 24:26, 16:25).

Счет в серии: 1-2.

Завтра, 9 апреля, команды сыграют в Туле четвертый матч серии. В случае победы наша команда обеспечит себе участие в серии игр за 5-е место в Суперлиге.