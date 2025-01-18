Волейбольная команда «Динамо‑Метар» не смогла остановить лидера Суперлиги

Челябинки уступили в гостях казанскому «Динамо — Ак Барсу» в трех сетах

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» уступила в трех партиях казанскому клубу «Динамо — Ак Барс» в российской Суперлиге. Суперклуб из Татарстана одержал уже 19-ю победу в 19 матчах чемпионата. Челябинки не смогли оказать серьезного сопротивления казанскому суперклубу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казанский «Динамо — Ак Барс» в текущем чемпионате Суперлиги — вне конкуренции. Команда без слабых мест штампует победу за победой. В итоге их уже набралось 19, а подопечные Зорана Терзича так и не знают горечи поражений. Разумеется, именно они были безоговорочными фаворитами в противостоянии пусть и с крепким, но значительно уступающим им в классе «Динамо-Метаром».

Девушки из Челябинска не смогли оказать серьезного сопротивления. В нынешнем своем состоянии они не соперницы такому мощному и грозному суперклубу. Уже в первой партии хозяйки площадки показали, что не собираются играть вполсилы, и выиграли сет без особых проблем — 25:13.

Зато во второй партии челябинки навязали борьбу. Они хоть и уступали в счете с разницей в 3—4 мяча, но боролись. В какой-то момент волейболистки «Динамо-Метар» здорово провели отрезок, сократив разрыв в счете до минимума — 12:13. Увы, развить успех не удалось: казаночки включили режим «супергероя», и разрыв в счете стал расти.

В составе хозяек выделялись на общем фоне две девушки из Доминиканской Республики — Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес. На блоке хозяйничала Таисия Коновалова, а на позиции диагональной — Светлана Гатина. Что касается челябинок, то у нас большую часть очков добывала Екатерина Гатина — младшая сестра казанской волейболистки. 25:16 во второй партии и 2-0 по сетам.

Уверенно и легко выиграли хозяйки площадки и третью партию. В ней «Динамо — Ак Барс» так же с самого начала ушел в отрыв и только увеличивал преимущество. В итоге 25:19 в сете и общий счет 3-0. Ожидаемый результат в игре команд разных по классу и подбору исполнителей.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины.

18 января. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).

Это поражение никак не отразилось на турнирном положении челябинского клуба. Наша команда сохранила за собой 7-е место. Но в следующем туре подопечных Алексея Дешина ждет еще один сильный соперник — 25 января «метаровкам» предстоит сыграть в гостях с калининградским «Локомотивом». Эта команда занимает вторую строчку в чемпионате.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».