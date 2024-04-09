Волейбольный клуб «Динамо-Метар» выиграл серию матчей у «Тулице» в Суперлиге

Челябинская команда победила в пятом поединке и теперь сразится за 5-е место в турнире

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» вышла победителем в противостоянии с «Тулицей» в чемпионате Суперлиге. Сегодня, 9 апреля, челябинки выиграли и повторный поединок в Туле 3:1 и с таким же счетом победили в серии. Теперь южноуральским спортсменкам предстоит сразиться за 5-е место в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды провели в Туле четвертый поединок в серии. В нем челябинки одержали победу со счетом 3:1. С таким же исходом завершился и сегодняшний поединок, только сюжет матча был несколько иным.

Вчера наша команда уступила в первом сете, после чего сделала камбэк, выиграв три партии подряд. В этот раз челябинки начали матч мощно и агрессивно в атаке. Как результат — две победы по сетам — 25:18 и 25:17. Однако затем подопечные Александра Кошкина сбавили обороты, стали чаще ошибаться в простых ситуациях.

Хозяйки площадки выиграли третий сет 25:21. Но на этом их подвиги завершились. «Динамо-Метар» взял четвертую партию 25:18, а вместе с ней и победил в матче 3-1.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5-8-е места.

9 апреля. «Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (18:25, 17:25, 25:21, 18:25).

Счет в серии: 1-3.

Наша команда выиграла серию и теперь ей предстоит сразиться в битвах за 5-6-е места. Соперник челябинок пока не известен. Им станет победитель другой пары, в которой встречаются «Протон» (Саратов) и «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург). Пока впереди волжанки 2-1.