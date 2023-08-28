Волейбольный клуб «Динамо-Метар» выиграл предсезонный турнир в Омске

Челябинская команда одержала три «сухие» победы

Женский челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» завоевал Кубок губернатора Омской области. Подопечные Александра Кошкина одержали три победы в трех матчах, при этом не уступили соперникам и сета. Приз лучшему игроку турнира получила капитан челябинской команды Ольга Бирюкова, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Три уверенные победы в Омске не должны расслаблять волейболисток челябинского клуба. Очевидно, что на турнире «Динамо-Метар» был явным фаворитом. Команде, занявшей в Суперлиге сезона-2022/23 четвертое место, противостояли соперники из Высшей лиги, а также скромный клуб из Казахстана. Поэтому три «сухие» победы южноуральских волейболисток стали логичными и ожидаемыми.

В первый день турнира подопечные Александра Кошкина расправились с командой «Куаныш» из Петропавловска. Волейболистки из Казахстана не смогли оказать достойное сопротивление, в каждом из сетов не набрав и 20 очков. Не менее уверенно челябинки выиграли и во втором поединке у клуба «Локомотив-Ангара» из Иркутска. И лишь хозяйки турнира, ВК «Омичка», постарались дать бой нашей команде.

Волейбол. Женщины. Кубок губернатора Омской области, 25—27 августа. Результаты матчей:

25 августа. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Куаныш» (Петропавловск, Казахстан) — 3:0 (25:12, 26:14, 25:17).

26 августа. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Локомотив-Ангара» (Иркутск) — 3:0 (25:13, 25:12, 25:21).

27 августа. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:21, 25:15, 25:23).

Директорат турнира определил также лучших игроков Кубка губернатора Омской области. Пять спортсменок челябинского клуба получили индивидуальные призы: Ольга Форналева (лучший связующий), Таисия Коновалова (лучший блокирующий), Александра Мамедова (лучший доигровщик), Анастасия Азанова (лучший диагональный), а титул MVP турнира достался капитану «Динамо-Метар» Ольге Бирюковой.

Челябинская команда возвращается домой: уже с 1 по 3 сентября в ДС «Метар-Спорт» стартует Кубок 100-летия российского волейбола. Нашей команде предстоит сыграть три матча с «динамовками» из Казани, Краснодара и Москвы.