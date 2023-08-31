Волейбольный клуб «Динамо-Метар» видит Кубок Столетия как этап подготовки к Суперлиге

Челябинская команда делает ставку на Кубок и чемпионат страны

Завтра, 1 сентября, в Челябинске стартует Кубок 100-летия российского волейбола. Готовится к ответственному турниру и команда «Динамо-Метар». Корреспондент Первого областного посетил открытую тренировку волейболисток и узнал с каким настроением они подходят к старту нового сезона. А еще узнал, что тренерский штаб не ставит на Кубок Столетия турнирных задач. Главная цель команды — постараться повторить результат прошлого сезона и выступить как минимум не хуже.

В период межсезонья в составе челябинского клуба произошли большие изменения. Руководству команды не удалось сохранить костяк команды. Хотя желание такое было. По разным причинам покинули коллектив те спортсменки, благодаря которым «Динамо-Метар» смог сотворить главную сенсацию волейбольного сезона-2022/2023 — завоевать бронзу Кубка России и занять 4-е место в чемпионате Суперлиги. На их места пришли другие спортсменки. Одна из них Таисия Коновалова, выступавшая за «бело-голубых» в сезоне-2018/2019.

«Рада своему возвращению в Челябинск. Я здесь ранее провела замечательный сезон. Мне кажется, я уже сильно изменилась и как человек, и как волейболистка. Получила хороший опыт и практику, выступая в других командах. Надеюсь, они мне помогут проявить себя и помочь клубу показать достойный результат», — призналась Таисия Коновалова.

Капитаном «Динамо-Метар» в сезоне-2023/2024 будет Ольга Бирюкова. Опытный игрок стал одним из лидеров команды. Причем, как на площадке, так и за ее пределами. В одном из интервью, перед стартом серии плей-офф в прошлом году спортсменка рассказывала о том, что в команде невероятная атмосфера и микроклимат. И это прямым образом отразилось на выступлении челябинок. И хотя многие творцы того успеха уже покинули Челябинск, Ольга решила не следовать их примеру, а продлила с «Динамо-Метар» контракт еще на один сезон.

«Конечно, жаль, что многие девочки ушли. Но от этого никуда не деться. Почему я должна была следовать их примеру? Мне в Челябинске комфортно, я здесь провела запоминающийся сезон. Да, команда сильно обновилась. Пришли другие девушки, они тоже профессионалы своего дела. Почему бы нам всем вместе снова не создать крепкий и дружный коллектив, который сможет решать большие задачи?», — резюмировала Ольга Бирюкова.

Капитан команды также ушла ответа на вопрос — стал ли челябинский клуб сильней или слабей. Она считает, что только сезон сможет показать то, насколько пришедшим игрокам удалось заменить ушедших. Аналогичного мнения придерживается и главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин. Наставник челябинской команды отметил, исходя из финансовых возможностей клуба в Челябинск удалось пригласить сильных и амбициозных игроков.

«Кубок Столетия — это ответственный и важный турнир. Однако мы рассматриваем его в первую очередь как этап подготовки к Кубку России и чемпионату Суперлиги. Все-таки это официальные старты. Конечно, у нас есть желание показать себя с лучшей стороны, наиграть связи, порадовать болельщиков красивой игрой. Но, повторюсь, результат на данном этапе не играет определяющую роль», — подчеркнул Александр Кошкин.

Напомним, что в Кубке 100-летия российского волейбола примут участие 8 сильнейших команд по итогам сезона-2022/2023. Они разбиты на две группы по 4 в каждой. В Челябинске помимо хозяек выступят «динамовки» из Казани, Москвы и Краснодара. Билеты на турнир можно приобрести на сайте.

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