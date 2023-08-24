Волейбольный клуб «Динамо-Метар» открыл продажу билетов на Кубок столетия

Турнир с участием четырех команд пройдет в Челябинске с 1 по 3 сентября

В Челябинске открылась продажа билетов на предсезонный турнир с участием женского клуба «Динамо-Метар». В Кубке 100-летия российского волейбола примут участие четыре команды, которые будут бороться за две путевки в финал соревнований. Стоимость билетов на матчи составляет от 200 до 1500 рублей, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

В нынешнем году российский волейбол отмечает свое 100-летие. И в честь этой даты Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) организует два крупных предсезонных турнира с участием восьми сильнейших мужских и женских команд по итогам сезона-2022/23. Среди них оказался и челябинский клуб «Динамо-Метар».

Более того, наша команда примет первый тур кругового турнира. В Челябинске помимо хозяек выступят еще три «динамовских» коллектива — из Казани, Краснодара и Москвы. В другом квартете сыграют между собой «Локомотив» (Калининград), «Протон» (Саратов), «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Тулица» (Тула). По два лучших коллектива из каждой группы выйдут в «Финал четырех», где и разыграют трофей. Он пройдет 22—24 сентября в Новосибирске.

«Кубок столетия». 1-й тур, Челябинск, 1—3 сентября. Расписание матчей:

1 сентября

16:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)

19:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)

2 сентября

16:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо — Ак Барс» (Казань)

19:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва)

3 сентября

16:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо — Ак Барс» (Казань)

19:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар)

Приобрести билеты на тур в Челябинске можно на сайте. В зависимости от сектора их цена варьируется от 200 до 1500 рублей. В каждый игровой день состоятся два матча, болельщики по одному билету смогут посетить обе игры. Отметим, что ранее ВК «Динамо-Метар» открыл продажи сезонных абонементов. Их цена — от 2300 до 15 800 рублей.

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