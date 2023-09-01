Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал в Кубке 100-летия

Челябинская команда уступила в 1-м туре казанскому «Динамо-Ак Барсу» — 1:3

Волейболистки клуба «Динамо-Метар» уступили в первом матче Кубка 100-летия, стартовавшем в Челябинске. В стартовом поединке подопечные Александра Кошкина на равных боролись с казанским «Динамо-Ак Барсом» и даже выиграли первый сет. Однако развить успех нашей команде не удалось, следующие три партии челябинские волейболистки проиграли, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок 100-летия тренерский штаб «Динамо-Метар» воспринимал как один из важнейших этапов подготовки к Кубку и чемпионату России. Наставник челябинок Александр Кошкин признавался накануне, что ставит перед своими подопечными амбициозные задачи, хочет порадовать зрителей красивой игрой и хорошим результатом, однако главную ставку делает все-таки на сезон-2023/2024 в Суперлиге.

«Кубок столетия — это ответственный и важный турнир. Конечно, у нас есть желание показать себя с лучшей стороны, наиграть связи, порадовать болельщиков красивой игрой. Но результат на данном этапе не играет определяющую роль. Нам важно успешно выступить в Суперлиге», — подчеркивал Александр Кошкин.

Вряд ли главный тренер ВК «Динамо-Метар» хотел этими словами усыпить бдительность соперника. Но первый сет поединка с «Динамо-Ак Барсом» заставил усомниться в искренности слов хэдкоуча челябинского клуба. Потому что его подопечные сыграли его на высочайшем уровне. У девчат получалось практически все — игра на блоке, быстрые атаки, прием, подачи. Казанская команда, считавшаяся фаворитом, просто не знала, как остановить разящие атаки соперника. Итог первого сета — 25:16 в нашу пользу.

Талисман челябинского клуба рысенок Мотя и прибывший к нему на подмогу талисман ОТВ верблюженок Отвин помогли разогреть публику. Та отчаянно поддерживала и ждала продолжения игры от своих любимец в следующих сетах. Увы, эта самая игра в исполнении челябинок разладилась.

Сначала хозяева площадки уступили 15:25, затем с таким же счетом и в третьей партии. И лишь в четвертом сете постарались оказать сопернику сопротивление. Но и здесь в ответственный момент клуб из Татарстана не дрогнул, выиграв и сет 25:23 и сам матч 3-1.

Кубок 100-летия отечественного волейбола. Группа «А». 1 тур, Челябинск. 1 сентября.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:13, 27:25, 25:18)

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:16, 15:25, 15:25, 23:25).

Завтра, 2 сентября, состоится второй игровой день турнира. Челябинской команде предстоит сразиться с действующим чемпионом страны московским «Динамо». Казанский коллектив проверит на прочность краснодарское «Динамо».