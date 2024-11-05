Волейбольный клуб «Динамо-Метар» второй раз за неделю уступил «Ленинградке»

После домашнего поражения в Суперлиге челябинки проиграли питерской команде в Суперлиге

Питерская волейбольная команда «Ленинградка» челябинскому клубу «Динамо-Метар» пока не по зубам. Сегодня, 5 ноября, южноуральские спортсменки во второй раз за неделю уступили питерскому коллективу. После домашнего поражения в Кубке России наша команда проиграла «Ленинградке» в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Рассчитывать на успех в сегодняшнем поединке с «Ленинградкой» было сложно. Уж очень хорошее впечатление производят питерские волейболистки в текущем сезоне. Тем более, что в памяти оставался матч недельной давности, в котором соперницы одержали уверенную «сухую» победу в Челябинске.

Тем не менее, в гостевом поединке с клубом из Северной столицы челябинки смогли дать бой соперницам и оказать им достойное сопротивление. Хотя в первых двух сетах не было и намека на борьбу. На правах хозяек площадки «Ленинградка» играла мощно и разнообразно, переигрывая «Динамо-Метар» на блоке и приеме. И если в первом сете челябинки уступили достойно (21:25), то во втором были разгромлены (12:25).

Казалось, питерским спортсменкам не составит труда одержать «сухую» победу, но в третьем сете наметился перелом. У челябинок стала получаться игра в защите, да и соперницы стали чаще ошибаться в простых ситуациях. «Динамо-Метар» выиграл партию со счетом 25:20.

И в четвертом сете наши девчата выглядели достойно. При счете 20:20 Елизавета Диких подала на эйс и вывела команду вперед. Увы, развить успех не удалось. Затем произошел сбой на приеме. Затем и еще один и в итоге 22:25 не в нашу пользу.

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5 ноября. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 22:25).

Завтра, 6 ноября, командам предстоит вновь сразиться друг с другом, но уже в рамках четвертьфинала Кубка России. Здесь же, в Санкт-Петербурге, состоится ответный поединок соперниц. Напомним, что в первом матче челябинки уступили «Ленинградке» со счетом 0:3.



