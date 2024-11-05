Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал принципиальную победу над «Протоном»

В женской Суперлиге челябинская команда выиграла в четырех сетах в Саратове

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» одержала важнейшую победу в российской Суперлиге, выиграв у принципиальных соперников из «Протона» в Саратове. Девушки из Челябинска оказались сильнее в четырех сетах и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

«У нас уже исторически сложилось: за последние сезоны мы бьемся с „Протоном“ не на жизнь, а на смерть. От этого игры становятся более зрелищными, дают много впечатлений. За счет огромного желания нам удалось выиграть. Девочки собрались в сложный для нас момент, и у них все получилось», — отметила после матча старший тренер команды «Динамо-Метар» Евгения Кондрашкина.

Именно она возглавляла команду в этом поединке. Дело в том, что главный тренер челябинского клуба Алексей Дешин отбывал дисквалификацию за излишне эмоциональное поведение в предыдущем матче.

Челябинские волейболистки сыграли с «Протоном» один из лучших матчей сезона. Уже в стартовом сете они показали серьезность своих намерений, обыграв его 25:16. Здорово действовала наша команда и во второй партии, но выиграла ее в борьбе — 25:23. Хозяйки площадки сократили разрыв в счете в третьем сете, но четвертый стал решающим: «Динамо-Метар» выиграл 25:18 партию, а вместе с ней и матч — 3-1.

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2 ноября. «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (16:25, 23:25, 25:23, 18:25).

Благодаря этой победе челябинская команда догнала «Протон» и теперь делит с ним 6—7‑е места в турнирной таблице. Впереди у «Динамо-Метара» два гостевых поединка с «Ленинградкой»: 5 ноября наша команда сразится с питерским клубом в рамках чемпионта Суперлиги, а на следующий день проведет с ним ответный матч четвертьфинала Кубка России. Напомним, что в Челябинске «Динамо-Метар» уступил «Ленинградке» в трех сетах.