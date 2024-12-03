Челябинские волейболистки уступили в «динамовском» дерби соперницам из Краснодара

Команда «Динамо-Метар» проиграла в Суперлиге со счетом 1:3

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» проиграл в матче Суперлиги соперницам из Краснодара. Челябинская команда выиграла первый сет, однако затем игра спортсменок разладилась. Подопечные Алексея Дешина поменялись местами с краснодарским «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом сезоне команды стоят друг друга. Мало того что они по соседству идут в турнирной таблице Суперлиги, так еще и в Кубке России обменялись победами, показав в двух матчах равные и упорные поединки. В следующую стадию турнира вышли челябинки. Но наверняка зуб на нашу команду у девушек из Краснодара остался. Очередное свидание соперниц, но уже в рамках чемпионата Суперлиги обещало жаркую борьбу.

Увы, ожидания от противостояния оправдались не в полной мере. Хотя начало было обнадеживающим. Волейболистки «Динамо-Метар» здорово начали поединок, вырвав победу в первом сете. Решающее очко заработала хитроумным обманным ударом связующая Ольга Форналева — 25:23 в нашу пользу.

С таким же счетом, но уже в сторону соперниц завершилась вторая партия. А затем в игре челябинок что-то надломилось. В первую очередь не лучшим образом наши девчата стали действовать на приеме. Пожалуй, ключевым стал третий сет, который южанки выиграли уверенно — 25:17.

Эта локальная неудача, как оказалось, психологически надломила подопечных Алексея Дешина. В четвертом сете «метаровки» стали допускать слишком много невынужденных ошибок. Кроме того, на полную мощь у соперниц заработал блок. В итоге 15:25 в сете и 1-3 в матче.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины.

3 декабря. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (23:25, 23:25, 25:17, 25:15).

Наша команда после поражения опустилась на шестую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед… краснодарское «Динамо». Вместе с ними 7 побед в активе и у подмосковного клуба «Заречье-Одинцово». Позади дышат в спину московское «Динамо» и саратовский «Протон».

В следующем матче «Динамо-Метар» сыграет на домашней площадке с «Минчанкой». Игра состоится 8 декабря. Начало в 17:00.

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Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо» (Краснодар).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).