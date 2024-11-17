Челябинские волейболистки одержали сенсационную победу над «Динамо» в Суперлиге

Женская команда «Динамо-Метар» выиграла у столичного клуба со счетом 3:2

Сенсационную победу одержала женская волейбольная команда «Динамо-Метар» в чемпионате Суперлиги. Челябинский клуб нанес неожиданное поражение в Москве столичному «Динамо» со счетом 3:2. Наши девушки выиграли у соперника, который возглавляет экс-наставник «Динамо-Метар» Александр Кошкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовый отрезок первого сета остался за челябинской командой, которая благодаря атакам Виктории Руссу вырвалась вперед на три очка. Динамовки Москвы догнали соперниц в счете, но так и не сумели наладить свою игру в дальнейшем. Хозяйки площадки чаще ошибались, а «Динамо-Метар» эффективнее действовал в нападении и в итоге одержало победу в первой партии — 25:17.

Хозяйкам площадки удалось усилить игру. Во втором и третьем сетах они были сильнее — 27:25 и 25:17. Все шло к тому, что столичное «Динамо» на классе и мастерстве дожмет соперника и одержит победу. Не тут-то было! В четвертой партии девушки из Челябинска переломили ход матча. Ключевым стала концовка сета, в которой наша команда выиграла со счетом 33:31 и перевела игру на тайм-брейк.

В заключительном сете «Динамо-Метар» действовал более надежно и заработал пять матчболов. Динамовки Москвы не опускали руки, отыграли три из них, но соперник оказался сильнее в этот вечер — 15:12 и 3:2 в пользу «Динамо-Метар».

«Мы слабо сыграли на подаче. Соперник показал феноменальные цифры на приеме, под 70%, что облегчило работу их связующей. Также мы не справились на блоке, особенно в четвертой зоне. Девушки из Челябинска — молодцы, боролись до конца, руки не опускали. Это полностью наше поражение», — отметил после игры наставник ВК «Динамо» Александр Кошкин.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. 10-й тур.

16 ноября. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (17:25, 27:25, 25:17, 31:33, 12:15).

Благодаря этой победе «Динамо-Метар» обошел столичную команду в турнирной таблице. Подопечные Алексея Дешина поднялись на 4-е место, уступая лишь «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Локомотиву» (Калининград) и «Ленинградке» (Санкт-Петербург). Следующий тур наша команда пропускает. У девушек будет больше времени на подготовку к игре 3 декабря в гостях с краснодарским «Динамо».