Волейболистки «Динамо-Метар» вырвали победу у краснодарского «Динамо»

Челябинская команда выиграла последний матч первого тура Кубка 100‑летия

В Челябинске завершился первый тур Кубка 100-летия отечественного волейбола. Команда «Динамо-Метар» после двух поражений от одноклубниц из Казани и Москвы реабилитировалась перед родными болельщиками, выиграв в драматичном поединке у краснодарского «Динамо» — 3:2. Судьба двух путевок в «Финал четырех» теперь решится во втором туре в Казани, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игры с казанским и московским «Динамо» подопечным Александра Кошкина откровенно не удались. И если в битве с действующим чемпионом страны сложно было рассчитывать на успех (уж слишком велика разница в классе команд), то коллективу из Татарстана челябинки дали бой. Тем не менее два поражения кряду могли негативно отразиться на психологическом состоянии наших девчат.

В заключительном поединке с краснодарским «Динамо» челябинкам удалось найти свою игру и показать желаемый результат. Начали хозяева площадки здорово, выиграв первую партию с разгромным счетом 25:13. Однако затем последовали два поражения во втором и третьем сетах — 22:25 и 23:25. К счастью, наша команда собралась, сделала выводы из неудач и дожала соперниц, выиграв в том числе и решающий сет (15:11).

Кубок столетия. Первый тур. Группа «А». Челябинск, ДС «Метар-Спорт». 1—3 сентября. Результаты матчей:

1 сентября

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:13, 27:25, 25:18)

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо — Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:16, 15:25, 15:25, 23:25)

2 сентября

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо — Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:20, 17:25, 21:25, 28:26, 10:15)

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:10, 25:17, 25:22)

3 сентября

«Динамо — Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (28:26, 25:11, 25:19)

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (25:13, 22:25, 23:25, 25:16, 15:11)

Второй и заключительный тур Кубка 100-летия пройдет в Казани с 8 по 10 сентября. По его итогам определятся две лучшие команды группы «А», которые отправятся в «Финал четырех». Там и станут известны победитель и призеры турнира.