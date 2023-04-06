Волейбольный клуб «Динамо-Метар» уступил в первом матче плей‑офф «Динамо-Ак Барсу»

Челябинки в гостях проиграли соперницам из Казани в трех сетах

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» с поражения стартовали в розыгрыше плей-офф российской Суперлиги. В Казани подопечные Александра Кошкина уступили в трех сетах «Динамо-Ак Барсу». В ответном матче для продолжения борьбы за медали турнира южноуральская команда вынуждена играть только на победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казанский «Динамо-Ак Барс» является одним из самых титулованных клубов страны, неоднократным чемпионом России. И конечно же, команда из столицы Татарстана является явным фаворитом в противостоянии с «Динамо-Метаром» в первом раунде плей-офф Суперлиги. В домашнем поединке против челябинок девушки из Казани это только подтвердили, не дав соперницам и шанса на благоприятный исход матча.

В стартовом сете хозяйки площадки переигрывали челябинок во всех компонентах игры, особенно на блоке, где солировала опытная Ирина Королева. В атаке преуспели легионеры казанского клуба Гайла Гонсалес (Куба) и Добриана Рабаджиева (Болгария). Они, кстати, и стали самыми результативными игроками матча.

Здорово провели игру и две воспитанницы челябинской школы волейбола. Анастасия Ануфриенко безупречно действовала на позиции связующей, а Ярослава Симоненко — диагональной. У челябинок лидерами на площадке были Ольга Бирюкова (13 очков), Жанна Каськова (9) и Ангелина Сперскайте (9). Увы, их усилий не хватило для того, чтобы навязать соперницам борьбу: 25:20, 25:18 и 25:18 — уверенная победа казанского суперклуба.

Следующая игра между командами пройдет в Челябинске 9 апреля. В случае победы «Динамо-Ак Барс» выйдет в следующий раунд плей-офф.