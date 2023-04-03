Стал известен соперник волейбольного клуба «Динамо-Метар» в плей-офф Суперлиги

Челябинская команда в первом раунде сразится с казанским «Динамо — Ак Барсом»

В женской волейбольной Суперлиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определилась восьмерка сильнейших команд. Челябинский клуб «Динамо-Метар» занял шестое место и теперь в первом раунде плей-офф сразится с неоднократным чемпионом страны — казанским «Динамо — Ак Барсом», сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Заключительный поединок «регулярки» наши девушки проводили в Туле с местной «Тулицей». В случае победы челябинки имели возможность подняться на одну строчку в турнирной таблице и избежать встречи с грозным казанским коллективом. Для этого надо было, чтобы в параллельном матче саратовский «Протон» уступил краснодарскому «Динамо».

Со своей задачей девушки «Динамо-Метара» успешно справились, выиграв у «Тулицы» в четырех сетах — 3:1 (25:16, 16:25, 25:22, 25:22). Однако это не помогло им — в другой игре «Протон» победил краснодарское «Динамо» (3:2) и таким образом сохранил за собой пятое место по итогам первой части чемпионата.

Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Пары первого раунда плей-офф (в скобках — место команды по итогам регулярного чемпионата):

(1) «Динамо» (Москва) vs «Динамо» (Краснодар) (8)

(2) «Локомотив» (Калининград) vs «Тулица» (Тула) (7)

(3) «Динамо-Ак Барс» (Казань) vs «Динамо-Метар» (Челябинск) (6)

(4) «Ленинградка» (Санкт-Петербург) vs «Протон» (Саратов) (5)

В 1/4 финала плей-офф «Динамо-Метар» сыграет с неоднократным чемпионом России, одним из самых титулованных клубов страны казанским «Динамо — Ак Барсом». Серия пройдет до двух побед, при этом в третьем матче (если он потребуется), хозяином площадки будет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате.

Первый поединок в паре «Динамо — Ак Барс» vs «Динамо-Метар» пройдет уже в эту среду, 5 апреля, в Казани. Ответный поединок состоится 9 апреля в Челябинске.