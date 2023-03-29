Волейбольный клуб «Динамо-Метар» спустя 7 лет вышел в плей-офф российской Суперлиги

Челябинки в первом раунде сыграют с «Ленинградкой» или казанским «Динамо — Ак Барсом»

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» обеспечил себе участие в плей-офф чемпионата российской Суперлиги. Челябинская команда спустя семь лет добилась права участвовать в финальном раунде турнира и побороться за медали чемпионата. Сегодня, 29 марта, волейболистки провели открытую тренировку для СМИ, на которой подвели промежуточные итоги сезона и поделились своими ожиданиями от старта плей-офф.

«Мы молодцы, но нужно поднажать» — примерно такой лейтмотив высказываний был как у руководства клуба, так и у тренерского штаба с игроками. В нынешнем сезоне команда и правда заслужила высокие оценки в свой адрес своей игрой и результатами. В какой-то момент «Динамо-Метар» занимал даже 4-е место в чемпионате. И это при том, что долгие годы челябинки вынуждены были бороться за «...надцатые» места, находясь даже не в середине, а в подвале турнирной таблицы.

«Хорошая работа на трансферном рынке, усиление тренерского штаба, самоотдача девчонок, поддержка болельщиков, внимание руководства области к судьбе команды... Перечислять факторы успеха в нынешнем сезоне можно долго. Конечно, мы довольны своим выступлением в чемпионате. Но хотим замахнуться на большее. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Приложим максимум усилий, чтобы в плей-офф преподнести сюрприз», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

К слову, о ближайшем сопернике челябинок в играх на выбывание. Он еще не определен. В регулярном чемпионате всем командам осталось провести по одной игре. «Динамо-Метар» занимает 6-ю строчку и на одну победу отстает от идущего на 5-й позиции «Протона». Ситуация может сложиться таким образом, что челябинки опередят саратовский коллектив. И тогда в первом раунде плей-офф встретятся с «Ленинградкой». Которую, к слову, в «гладком» чемпионате дважды обыгрывал. Но все же куда более вероятным соперником «Динамо-Метара» в играх на выбывания является казанский «Динамо — Ак Барс» — куда более серьезный и титулованный.

«При любых раскладах в первом раунде плей-офф наша команда не будет фаворитом. Но о первом сопернике не думаем. Куда важней, чтобы девчонки показали себя единым коллективом, реализовали свой потенциал», — сказал главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

В тренировочном занятии участвовали практически все игроки клуба. Не хватало лишь Марии Самойловой. Диагональная челябинского клуба накануне приболела. Вопрос ее участия в последнем матче «регулярки» с «Тулицей» пока под вопросом. Но к первой игре плей-офф, которая пройдет 5 апреля, она должна уже будет поправиться.

На лицах девушек ни тени улыбки, все сосредоточены на тренировочном процессе, отработке компонентов игры. Лишь Елена Ткачева в свойственной ей манере шутила и находилась на позитиве. Центральная блокирующая Ольга Яргычова объяснила поведение партнеров по команде тем, что близится финиш сезона, у девушек накопилась усталость.

«Мы вступаем в решающую фазу турнира. Поэтому и нужно быть максимально сконцентрированным. Расслабиться можно будет потом, когда сезон закончим», — добавила Ольга Яргычова.

Расположившиеся по периметру площадки журналисты пытались по лицам девушек и их действиям определить — кто же здесь лидер команды? Далеко не все представители СМИ в волейбольной теме и видели игру команды. «А кто здесь лидер? Кого лучше сфоткать?» — вопрос коллеги озадачил автора строк.

В том-то и дело, что на эту роль могут претендовать как минимум 6—7 спортсменок. По ходу чемпионата (и даже матчей) они брали инициативу в свои руки, помогали «выгрызать» победы в упорных поединках. Тем более что в волейболе у девушек своя специализация — на каждой позиции есть свой лидер.

И все-таки «теневым» вожаком в этой команде я бы назвал Ольгу Бирюкову. Не случайно именно она брала слово, когда нужно было поздравить именинницу с днем рождения или выступить со спичем по какому-либо поводу. Кому, как не ей, находить нужные слова партнерам по команде перед решающими матчами в серии плей-офф?

«В такие моменты девочкам не нужна какая-либо накачка. Мы весь сезон бились на площадке плечом к плечу, понимаем всю ответственность, которая перед нами стоит. Поэтому я бы им сказала, что они красавицы и молодцы, поддержала их психологически. Да, соперники сильные, но только с верой в собственные силы можно их обыграть», — рассказала Ольга Бирюкова.

Лучше и не скажешь! В этом сезоне «Динамо-Метар» приятно удивил своей игрой. Как результат — полные трибуны и поддержка болельщиков. Теперь им тоже предстоит сделать важный шаг — помочь девушкам прыгнуть выше головы и заполнить трибуны ДС «Метар-Спорт» до отказа на домашнем матче. Ждать этого события осталось недолго.