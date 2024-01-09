Волейбольный клуб «Динамо-Метар» поднялся на шестое место в Суперлиге

Челябинки выиграли домашний поединок у нижегородской «Спарты» со счетом 3:1

Первую победу в наступившем 2024 году одержали волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар». Подопечные Александра Кошкина на своей площадке выиграли у нижегородской «Спарты» со счетом 3:1. Благодаря этому успеху южноуральский коллектив поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

В первом сете хозяек площадки было не остановить, их преимущество над соперницами было подавляющим. Разгромная победа со счетом 25:12 немного обескуражила. Гостям понадобилось время на то, чтобы войти в игру. И во втором сете нижегородки сумели навязать борьбу. Однако в концовке партии челябинки действовали собраннее и выиграли сет — 25:21.

Увы, развить успех в третьей партии не удалось. Волейболистки «Спарты» наконец-таки смогли наладить игру на приеме, стали разнообразнее действовать в атаке. Им удалось отыграться, но решающий, четвертый сет вновь остался за челябинками.

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8 января. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:12, 25:21, 25:27, 25:19).

«Тяжелая получилась игра. Первые две партии мы играли, в третьей какие-то немыслимые ошибки пошли, из-за этого проиграли, и это нервов добавило в четвертом сете. Могли спокойно играть, если бы не свои глупые ошибки, но главное — добились нужного результата. Идем дальше, нам вновь нужно поймать игровую волну, играть и выигрывать», — отметил после матча главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

Благодаря этой победе челябинская команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата российской Суперлиги. Следующий поединок «Динамо-Метар» сыграет в гостях 14 января с «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга.