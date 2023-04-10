В Челябинске скончался известный тренер по волейболу Анатолий Макагонов

Специалист возглавлял женскую команду «Метар» и мужской клуб «Торпедо»

В Челябинске ушел из жизни авторитетный специалист по волейболу, заслуженный тренер СССР и России Анатолий Макагонов. Он в разные годы возглавлял мужской клуб «Торпедо» и женскую команду «Метар». При нем челябинки добились наивысшего результата в истории клуба, трижды завоевав Кубок России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

С 1976 по 1994 год Анатолий Владимирович возглавлял женский челябинский клуб «Политехник» (его преемником стал «Метар»), а в 1993 году в розыгрыше первого Кубка России среди женщин привел команду к победе. С 1999 по 2008 год был старшим тренером мужской волейбольной команды «Торпедо» (Челябинск). С 2008 по 2010 год и с 2017 по 2019 год возглавлял «Автодор-Метар».

«Я много лет отдал женскому волейболу. Уже в преклонном возрасте меня попросили возглавить команду „Автодор-Метар“. Долго думал, все-таки уже давно на пенсии был. Но согласился, я снова в деле, на покой не собираюсь и постараюсь снова вывести челябинский клуб на ведущие позиции», — рассказывал Анатолий Макагонов в одном из интервью в 2017 году.

Анатолий Макагонов родился 18 мая 1932 года. Большую часть игровой карьеры провел в бакинском «Буревестнике», в составе сборной СССР становился бронзовым призером чемпионата мира 1956 года. Завершив карьеру игрока, стал тренером. На протяжении 18 (!) лет возглавлял челябинскую женскую команду «Политехник».

«Анатолий Владимирович внес огромный вклад в развитие волейбола в Челябинске. 9 апреля его с нами не стало. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — отметили в ВК «Динамо-Метар».