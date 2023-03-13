Челябинский клуб «Динамо-Метар» поднялся на четвертое место в женской волейбольной Суперлиге

Наша женская команда впервые в своей истории реально претендует на медали чемпионата России

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал важнейшую победу в чемпионате российской Суперлиги. Челябинская команда в домашнем поединке уверенно обыграла «Уралочку» со счетом 3:0 и благодаря ошибкам конкурентов поднялась на 4-е место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

В этом сезоне женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» не устает удивлять и радовать своих болельщиков. Впервые за долгие годы челябинская команда реально претендует на то, чтобы завоевать медали чемпионата России. В регулярном чемпионате подопечные Александра Кошкина занимают 4-е место и в хорошем физическом и психологическом состоянии подходят к старту серии плей-офф.

«Уралочка» из Екатеринбурга — принципиальный для челябинок соперник. В сезоне-2021/2022 подопечные Николая Карполя сотворили сенсацию, завоевав серебряные медали чемпионата российской Суперлиги. И в целом противостояние двух уральских команд проходит под диктовку команды из столицы Урала. 14 лет подряд команда из Екатеринбурга одерживала победы в Челябинске. В этот раз «Динамо-Метар» сумел-таки прервать неудачную для себя серию.

Причем сделал это красиво и уверенно. В каждом из трех сетов преимущество хозяек площадки не подвергалось сомнению — 25:22, 25:21 и 25:16. На блоге солировала Ольга Яргычова, на приеме здорово сыграла Ольга Бирюкова, в атаке проявила себя Ангелина Сперскайте. Здорово выходили на замену и усилили игру Мария Самойлова и Дарья Малыгина.

«Непростой получился матч, но мы и не ждали легкого поединка. Удалось в концовке первой партии добавить, во втором и третьем сетах улучшили игру на приеме. Но наши девочки немного успокоились, подумали, что победа уже в руках. К счастью, вовремя спохватились и уверенно довели дело до победы», — подвел итог матчу главный тренер ВК «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига, 27 тур. 12 марта, Челябинск.

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка» (Екатеринбург) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:16)

Благодаря победе и осечке «Ленинградки», челябинский клуб поднялся на 4-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Всем командам предстоит сыграть еще три поединка, после чего 8 сильнейших коллективов в серии плей-офф определят победителей и призеров Суперлиги. «Динамо-Метар» в «регулярке» предстоит еще сыграть с московским «Динамо» (18 марта, в гостях), казанским «Динамо-Ак Барс» (25 марта, дома) и тульской «Тулицей» (1 апреля, в гостях).