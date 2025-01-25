Волейбольный клуб «Динамо-Метар» сенсационно выиграл у «Локомотива» в Суперлиге

Челябинская команда победила фаворитов турнира на тай-брейке — 3:2

Удивительную игру и результат показали девушки из челябинской волейбольной команды «Динамо-Метар». Подопечные Алексея Дешина в Суперлиге выиграли в гостях у серебряного призера чемпионата России! Сегодня, 25 января, южноуральская команда вырвала победу на тай-брейке у калининградского «Локомотива» — 3:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинки провели непростой поединок в Казани, где им противостоял лидер чемпионата Суперлиги — «Динамо-Ак Барс». Навязать борьбу суперклубу не удалось: «метаровки» уступили по всем статьям, не сумев взять и сета. Казалось, что примерно по такому же сценарию их ждет матч с еще одним грозным соперником. «Локомотив» идет в «регулярке» на втором месте и ставит своей задачей настигнуть лидера.

Но сегодня челябинки играли вдохновенно, не давая соперникам возможности «продышаться». Уже в первом сете волейболистки «Динамо-Метар» показали, что могут бороться с мастеровитым оппонентом на равных. Более того, наша команда взяла первый сет — 25:22! Здорово провели партию Виктория Руссу и Александра Мамедова, набравшие львиную долю очков команды.

Обменялись победами команды во втором и третьем сетах, выиграв их с одинаковым счетом 25:19. Ключевым мог стать четвертая партия, в которой челябинки достойно бились: хоть и уступали в счете, но не давали соперницам уйти в отрыв. Увы, но концовку забрали-таки хозяйки площадки (25:21) и таким образом исход борьбы решался на тай-брейке.

Его начало осталось за челябинками (4:2), однако затем начались волейбольные «качели» — преимущество переходило от одной команды к другой. 6:6, 9:9... В такой ситуации очень выросла цена ошибки. Первыми ее совершили хозяйки, и счет уже 14:10 в нашу пользу! Волейболистки «Динамо-Метар» поставили победную точку классной игрой на блоке. И принялись бурно праздновать свой успех!

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25 января. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (22:25, 25:19, 19:25, 25:21, 10:15).

«Динамо-Метар» завершил тяжелейший выезд по маршруту Казань — Калининград, сыграв с двумя лучшими командами Суперлиги. В одном из матчей наши девушки проиграли, в другом добились удивительной победы. Челябинки возвращаются домой, где будут готовиться к домашнему поединку с саратовским «Протоном». Игра пройдет 3 февраля в ДС «Метар-Спорт».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».