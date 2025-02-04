Была Гамова, теперь Гатина — в челябинской команде растет новая волейбольная звезда

Чем нынешняя Екатерина отличается от прежней и может ли она повторить путь великой чемпионки?

Вчера, 3 февраля, волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал очередную яркую победу в Суперлиге. Челябинская команда в четырех партиях сломила сопротивление саратовского «Протона» — 3:1. Героем матча стала доигровщица Екатерина Гатина. С каждой игрой она все больше и больше становится лидером команды. Сможет ли она повторить путь другой воспитанницы «Метара» — великой Гамовой, размышляем вместе с болельщиками челябинской команды.

Безусловно, проводить какие-то сравнения между двумя этими спортсменками не совсем корректно. Все-таки они играли в двух разных эпохах. Одна стала звездой мирового уровня, дважды брала медали Олимпийских игр, становилась двукратной чемпионкой мира и так далее и тому подобное.

Перечислять ее титулы и регалии можно бесконечно долго. Другая пока не выиграла ничего, но ей всего-то 20 лет, вся карьера и будущее впереди. Чем не повод подумать над тем, сможет ли она стать звездой мирового уровня?

«Спору нет, Катя Гатина — очень талантливая девочка. И эмоциональная. В этом ее главное отличие от Гамовой — та сдерживала свои эмоции, этакая железная леди на площадке. Гатина на позитиве, всегда улыбчивая девушка. Она набирает ход от игры к игре. Если будет работать над собой и своей игрой, то большое волейбольное будущее ей обеспечено», — считает болельщица со стажем Галина Спицына.

Еще один верный поклонник челябинского клуба, Николай Гварадзе, очень надеется на то, что руководство ВК «Динамо-Метар» сможет сохранить Екатерину Гатину в команде. В таком случае у нее будет возможность прогрессировать и иметь постоянную практику, быть лидером челябинского клуба.

«Катя действительно одна из самых ярких и заметных звездочек в нашем волейбольном чемпионате. Очень пластичная девушка, с высоким прыжком и умением улыбнуться даже в самый трудный момент. Она в каждом матче доказывает, что может пройти путь Екатерины „Великой“ Гамовой. Да, эти спортсменки из разных эпох, но с одинаковым потенциалом и любовью к волейболу», — полагает Нико Гварадзе.

Солидарен с коллегой и еще один преданный болельщик ВК «Динамо-Метар» — Александр Гаев. Он видит в ней лидера нынешней команды. И переживает, что она покинет команду по окончании сезона-2024/2025.

Мнение, близкое к экспертному, высказал еще один неравнодушный любитель волейбола — Алексей Слаутин. Приводим его большую цитату с минимальной корректурой. Думаю, ее по достоинству оценят специалисты.

«Сравнивать двух Екатерин, конечно, некорректно. Начиная с антропометрических данных спортсменок: у Гамовой великий рост для диагонали — 202 см, у Гатиной — 190 см (хороший рост, но в Суперлиге сейчас таких доигровщиц много). И заканчивая волейбольной биографией. Гамова заключила контракт с основной командой уже в 14 лет, а в 20 лет уже была лидером „Уралочки“ — базовый клуб сборной. Гатина в 20 лет покинула „молодежку“ „Локомотива“», — сообщил автору строк Алексей.

Он, кстати говоря, скептически относился к переходу спортсменки в «Динамо-Метар». Но та прилично добавила в игре, стала одним из лидеров челябинской команды. У нее сильный и резкий удар, хорошая прыгучесть.

«Но главное, она — играет головой, быстро принимает решения. Хорошо видит площадку, поэтому мы видим в ее исполнении накаты и скидки, когда нужно — бьет по линии или по блоку соперниц так, чтобы мяч затем уходил в аут. При этом хорошо играет на приеме, не хуже некоторых либеро. Если ее не „перекачают“ и она не обрастет мышцами, то в ближайшие годы мы увидим ее в топ-клубе и в сборной России», — добавляет Алексей Слаутин.

Будет ли играть Екатерина Гатина в челябинском клубе в следующем сезоне — большой вопрос. По нашей информации, она не продлила контракт с командой. И велика вероятность того, что в скором времени будет выступать за другой клуб. Впрочем, возможно, у руководства еще получится договориться со спортсменкой и ее агентом. Тогда Челябинск сможет не только сохранить спортсменку у себя, но и приумножить ее талант.

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс» (Казань), Всероссийская федерация волейбола (volley.ru) и ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).