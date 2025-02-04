Волейбольный клуб «Динамо-Метар» пробил защиту «Протона» в Суперлиге

Челябинская команда выиграла у соперниц из Саратова за счет агрессивного нападения

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» из Челябинска одержала непростую победу над своим принципиальным соперником в Суперлиге. Вчера, 3 февраля, подопечные Алексея Дешина в четырех сетах выиграли у саратовского «Протона». Залогом победы стала успешная игра челябинской команды в нападении, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот матч был важен для обеих команд с турнирной точки зрения. Обе расположились по соседству в чемпионате Суперлиги. И если у «Динамо-Метара» еще был небольшой запас прочности в борьбе за место в кубковой восьмерке, то саратовскому коллективу терять очки было нельзя — на финише «регулярки» им будет ой как непросто в борьбе за топ-8 команд Суперлиги.

Команды обменялись победами в первых двух партиях, третью взяли девушки из Челябинска. Ключевым стал четвертый сет, в котором завязалась упорная борьба. Частая смена лидерства, волейбольные «качели», долгие розыгрыши мяча — все это сопровождалось до финала сета.

Близки к успеху были волейболистки «Протона», когда при счете 25:24 имели хорошую возможность выиграть сет и сравнять счет по партиям. Но на задней линии челябинки «вытащили» невероятный мяч, а затем перешли в контрнаступление.

В сложнейший момент при счете 26:25 рискнула один из лидеров «Динамо-Метара» Екатерина Гатина. Она сделала силовую подачу, с которой соперницы справились не лучшим образом, мяч хоть и перелетел сетку, но стал легкой добычей Елизаветы Диких, она и поставила победную точку как в сете, так и матче.

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3 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 27:25).

Впереди челябинок ждет еще один непростой матч — 10 февраля им предстоит сыграть со своим принципиальным соперником «Уралочкой-НТМК» в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).