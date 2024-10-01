Волейболистки клуба «Динамо-Метар» одержали третью победу подряд в Суперлиге

Челябинская команда в непростом поединке выиграла у нижегородской «Спарты»

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» победно завершили домашний поединок в женской Суперлиге. На своей площадке подопечные Алексея Дешина в непростом поединке выиграли у нижегородской «Спарты» в пяти сетах — 3:2. Это уже третья победа подряд челябинок на старте турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нижегородская команда хорошо начала поединок, заставив соперниц нервничать. Волейболистки «Спарты» здорово действовали на приеме, вариативно играли в атаке. И хотя под занавес первого сета челябинкам удалось навязать борьбу, партия осталась за гостями.

Куда увереннее хозяйки площадки провели второй сет. Игроки «Динамо-Метар» полностью перевернули игру, взяв ее под свой контроль. Это отразилось на результате — 25:12, разгром во второй партии. Увы, на этом наши девушки успокоились, третий сет снова взяли гости. Четвертый остался за челябинками, поэтому исход противостояния решался в укороченной пятой партии. Ее наши девушки выиграли, одержав третью победу подряд.

«Очень важная и нужная победа. Соперник непростой. Хорошо, что у нас в очередной раз замены сработали, девочки, которые выходили на площадку, перестраивали игру, добавляли — это то, чего я от них добиваюсь», — отметил после матча главный тренер ЖВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, женщины. 4-й тур.



30 сентября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (23:25, 25:12, 18:25, 25:13, 15:12).

Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет на выезде. Челябинкам предстоит непростой выезд в Красноярск, где им 5 октября предстоит сыграть с местным «Енисеем».