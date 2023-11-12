Волейбольный клуб «Динамо-Метар» разгромил дебютанта Суперлиги

Челябинская команда уверенно победила «Атом-Курск» на своей площадке со счетом 3:0

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» одержали уверенную победу в чемпионате российской Суперлиги. На своей площадке они разгромили дебютантов турнира команду «Атом-Курск» в трех сетах. Благодаря этой победе южноуральские спортсменки вернулись в кубковую восьмерку в регулярном чемпионате Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К поединку с дебютантом Суперлиги подопечные Александра Кошкина подошли с 50-процентным показателем: в 6 матчах челябинки одержали 3 победы и потерпели столько же поражений. Что наших соперников, то во всех поединках девушки из Курска уступили. Разумеется, «Динамо-Метар» выглядел очевидным фаворитом в этой паре. Челябинки подтвердили этот статус, одержав уверенную победу.

В каждом из сетов преимущество старожилов Суперлиги было неоспоримым. Показательным в этом плане была вторая партия, в которой челябинки разгромили соперниц со счетом 25:9.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 7-й тур.

12 ноября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Атом-Курск» (Курск) — 3:0 (25:14, 25:9, 25:21).

Благодаря этой победе челябинки вернулись в кубковую восьмерку в регулярном чемпионате. После 7 сыгранных матчей у подопечных Александра Кошкина 4 победы и 3 поражения. В следующем матче «Динамо-метар» сыграет на своей площадке 22 ноября с казанским клубом «Динамо-Ак-Барс».