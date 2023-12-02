Волейболистки клуба «Динамо-Метар» победили «Тулицу» в Суперлиге

Челябинская команда выиграла в четырех партиях и вернулась в кубковую восьмерку

Сегодня, 2 декабря, в 10-м туре женской волейбольной Суперлиги челябинский клуб «Динамо-Метар» выиграл в четырех сетах у «Тулицы» — 3:1. Благодаря этой победе подопечные Александра Кошкина обошли соперниц в турнирной таблице и вышли в топ-8 команд регулярного чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч имел большое значение для обеих команд — они расположились по соседству в турнирной таблице. При этом обе борются за место в кубковой восьмерке. «Тулица» занимала 7-е место, а «Динамо-Метар» — 9-е.

Как и ожидалось, матч получился боевым и равным. Соперники обменялись победами в первых двух сетах — 25:22 и 23:25. Зато потом подопечных Александра Кошкина было уже трудно остановить. «Метаровки» стали переигрывать оппоненток в атаке и на блоке. Кроме того, хорошо у них работал прием. Как результат 25:19 в их пользу в третьей партии.

Четвертый сет и вовсе превратился в легкую прогулку для хозяек площадки. 25:15 — и наша команда оформляет победу, благодаря которой поднимается на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Суперлиги.

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2 декабря. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тула) — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:15).

В следующем матче «Динамо-Метар» сыграет 10 декабря в гостях с одноклубницами из Краснодара.