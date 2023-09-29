«Динамо-Метар» на старте: превью волейбольного сезона в Суперлиге

Обновленному челябинскому клубу будет сложно сохранить завоеванные позиции

Завтра, 30 сентября, стартует новый волейбольный сезон в женской Суперлиге. Челябинский клуб «Динамо-Метар» в межсезонье значительно обновил свой состав, потеряв лидеров команды. В штабе команды удалось по возможности восполнить потери. Рассказываем о том, насколько амбициозным может быть коллектив в сезоне-2023/2024 и сможет ли он повторить прошлогодний свой результат, став одним из открытий чемпионата.

В минувшем сезоне ВК «Динамо-Метар» показал лучший результат в своей истории. Причем челябинская команда успешно выступила в двух турнирах. Сначала наши девушки преподнесли сенсацию, завоевав бронзу Кубка России. А затем едва не повторили результат в чемпионате страны, заняв итоговое четвертое место. Не случайно многие эксперты назвали челябинский клуб главным открытием волейбольной женской Суперлиги.

Казалось бы, громко пошумев и сбалансировав состав, руководство клуба получит больше возможностей для того, чтобы удержать лидеров команды. Если коллектив на ходу и в нем отличный микроклимат, то легче и вести переговоры с игроками. Логично ведь, правда? Тем более что финансовые ресурсы для этого имелись. Да, «Динамо-Метар» — не клуб-олигарх (и никогда им не был), но с приходом на должность гендиректора Виталия Носова у клуба появилась финансовая стабильность и поддержка в правительстве области.

Но увы... Едва закончился чемпионат, как стали появляться новости о том, что покидает клуб одна волейболистка за другой. Причем это были лидеры команды — те, кто определял рисунок игры «Динамо-Метар». Особенно ощутимыми казались потери блокирующей Дарьи Малыгиной, связующей Ольги Ефимовой и либеро Кристины Лавновой. А тут еще Жанна Каськова, Елена Ткачева и Варвара Осыченко (они хоть и не игроки стартовой шестерки, но надежные игроки на подстраховку) начали собирать свои вещи.

Могли ли в штабе клуба удержать этих волейболисток? Возможно. Но лично я не берусь судить руководство команды. У каждого игрока своя история и причины для смены обстановки. По моей информации, Малыгиной и Сперскайте предложили гораздо более выгодные финансовые условия в «Ленинградке» и «Динамо-Ак Барсе» соответственно.

За судьбу команды стало тревожно. Сложно было представить, что им найдется адекватная замена. Тем более что и челябинский клуб, как уже говорилось выше, далеко не клуб-олигарх, готовый разбрасываться деньгами и предлагать хорошие контракты топовым игрокам. Но достаточно оперативно штаб клуба «залатал дыры» в проблемных позициях. И, надо признать, сработал на трансферном рынке продуктивно.

«К сожалению, нам не удалось сохранить всех игроков, кого хотели. В новый сезон вступаем с практически новым стартовым составом. Но мы пригласили на места ушедших игроков сильных и амбициозных девчат. Ангелина Дементьева и Александра Мамедова могут и хотят становиться лучше. Верю в опыт Анастасии Азановой и Тамары Зайцевой, большой потенциал у Таисии Коноваловой и Ольги Форналевой. Я верю в то, что волейболистки себя проявят и помогут команде вновь показать достойный результат», — отметил на предсезонной пресс-конференции Виталий Носов.

С его словами можно как согласиться, так и поспорить. Но, повторюсь, в сложившейся ситуации «Динамо-Метар» сумел найти адекватные замены ушедшим игрокам. И все же «на бумаге» состав команды стал, на мой взгляд, чуточку слабее. Давайте по позициям игроков.

Связующий. Ольга Ефимова — опытнейший игрок, один из лучших на этой позиции в российской Суперлиге. Важно и то, что она была капитаном команды. Несла на себе роль лидера как на площадке, так и «в раздевалке». Ольга Форналева, спору нет, тоже хороша, но по игровым качествам уступает ушедшей в «Тулицу» Ефимовой.

Блокирующий. Дарья Малыгина в Челябинске обрела вторую молодость, перезагрузив свою карьеру. И заслужила приглашения в топовый клуб, который ставит перед собой амбициозные и высокие задачи. В «Динамо-Метаре» центральная блокирующая провела фантастический сезон. И совершенно точно была среди лучших на своей позиции во всей Суперлиге.

Новобранец челябинского клуба Таисия Коновалова в представлениях не нуждается. Она уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, выступая за «Динамо-Метар» в сезоне-2018/2019. И есть основания полагать, что за три года в «Динамо-Ак Барсе» она своих качеств не растеряла. И все же Малыгина на блоке кажется предпочтительней.

Доигровщик. Ангелина Сперскайте и Елена Ткачева (ушли) / Александра Мамедова / Ангелина Дементьева (пришли). На первый взгляд кажется, что покинувшие клуб девушки выглядят сильней пришедших. Но здесь надо учитывать и амбиции игроков. Новобранцы «Динамо-Метара» — это волейболистки, «голодные» до побед, им есть кому и что доказывать. Их взяли на перспективу, и есть ощущение, что они могут и должны добавлять в игре. Можно было бы между уравнением «пришли / ушли» поставить равенство, но покинула Челябинск и перспективная Варвара Осыченко. Если не в этом сезоне, то года через два она смогла бы стать одним из лидеров команды.

Либеро. Кристина Лавнова, перебравшаяся в Тулу, сыграла важную роль в успехах и становлении «Динамо-Метара» в минувшем сезоне. Но на этой позиции у нас есть и своя звездочка в лице Анастасии Васильевой. Она достойно справилась с ролью бэкапа Лавновой. Челябинский клуб пополнила Тамара Зайцева из калининградского «Локомотива». Бесспорно, она придется ко двору. Сильней ли она Лавновой? Большой вопрос. Скорее да, чем нет.

Диагональный. А вот, пожалуй, и единственная позиция, которую «Динамо-Метар» усилил в сравнении с прошлым сезоном. У покинувшей Челябинск Жанны Каськовой игра не пошла, во многом из-за череды травм. Зато пришедшая на ее место Анастасия Азанова — совершенно точно игрок более высокого уровня мастерства.

Особенно здорово она провела позапрошлый сезон в «Тулице». Сможет ли она вернуть себе тот запал и уверенность в себе после относительно неудачного сезона в «Енисее» — зависит во многом от нее самой и доверия Александра Кошкина. Если это получится сделать — это будет гремучая смесь, способная зажигать на волейбольном паркете.

Волейбольный клуб «Динамо-Метар». Изменения в составе:

Ушли:

Ольга Ефимова (связующая) — «Тулица» (Тула)

Жанна Каськова (диагональная) — «Локомотив» (Калининград)

Дарья Малыгина (блокирующая) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

Ангелина Сперскайте (доигровщик) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)

Елена Ткачева (доигровщик) — «Динамо» (Краснодар)

Варвара Осыченко (доигровщик) — Университет Барри (США)

Кристина Лавнова (либеро) — «Тулица» (Тула)

Пришли:

Ольга Форналева (связующая) — «Спарта» (Нижний Новгород)

Анастасия Азанова (диагональная) — «Енисей» (Красноярск)

Таисия Коновалова (блокирующая) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)

Ангелина Дементьева (доигровщик) — ВК «Липецк» (Липецк)

Александра Мамедова (доигровщик) — «Енисей» (Красноярск)

Тамара Зайцева (либеро) — «Локомотив» (Калининград)

Продлили контракты: Ирина Сорокина (связующая), Мария Самойлова (доигровщик), Ольга Бирюкова (доигровщик), Ольга Яргычова (блокирующая), Анна Багрянцева (блокирующая), Анастасия Васильева (либеро).

И еще один важный нюанс. Главный тренер команды Александр Кошкин на предсезонной пресс-конференции акцентировал внимание на том, что в трансферной кампании штабу клуба удалось сработать на перспективу, подписав контракты с рядом игроков не на один, а на два сезона. Среди них Дементьева, Мамедова, Яргычова, Васильева, Форналева, Сорокина...

«Это очень важно потому, что у тренерского штаба есть понимание, что с этими игроками нужно работать, раскрывать их потенциал, наигрывать связи. И вокруг этих игроков строить костяк. Когда есть уверенность в завтрашнем дне, легче и приятней работать. Прошлый сезон показал, что нет ничего невозможного. Все зависит только от нас. При должной работе, самоотдаче и желании мы можем снова приятно удивить болельщиков», — добавил Александр Кошкин.

Наконец, нельзя не сказать и про волейболистку, которая наверняка будет определять игру команды. Ольга Бирюкова, к радости болельщиков, согласилась продлить контракт с клубом. Ее роль в успехах и достижении «Динамо-Метара» трудно переоценить. Именно она и поведет партнеров команды за собой в сезоне-2023/2024.

Впрочем, все эти трансферные изменения в межсезонье хоть и важны, но не они главным образом будут влиять не результат «Динамо-Метара» в новом сезоне. Едва ли не ключевым фактором станет психология как команды, так и игроков. Не секрет, что в минувшем сезоне челябинский клуб не воспринимался соперниками серьезно. Скорее, его рассматривали как «крепкий орешек» или «темную лошадку». В новом сезоне отношение к «Динамо-Метару» будет совсем иным. И настрой соперников соответствующий. Есть опасения, что челябинкам в каждой игре предстоит играть на максимуме возможностей, в каждом матче доказывать свою состоятельность даже в «проходных» поединках.

В этой связи большое значение приобретает и календарь чемпионата Суперлиги-2023/2024. Здорово, что «Динамо-Метар» откроет сезон двумя домашними поединками с «Заречьем-Одинцово» и «Уралочкой-НТМК». Команды хоть и крепкие, но вполне проходимые. Затем следует гостевой поединок с нижегородской «Спартой». Если челябинкам удастся взять максимум в этих трех матчах (а есть предпосылки, что так оно и будет), то они могут почувствовать уверенность в себе, наиграть состав и с хорошим настроением выходить на следующие матчи.

Но обо всем этом хорошо и легко рассуждать за экраном компьютера. Гораздо сложней на практике выполнить те амбициозные задачи, которые стоят перед командой. И не опускаться той планки, которую девушки сами очень уж высоко подняли в минувшем сезоне.