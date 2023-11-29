Волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел гостевое поражение от «Ленинградки»

Челябинки оказали сопротивление соперницам из Санкт-Петербурга, уступив в четырех сетах

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» в 9-м туре российской Суперлиги потерпели поражение в гостевом поединке с «Ленинградкой». Команда из Санкт-Петербурга победила в четырех сетах и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Челябинки, несмотря на поражение, сохранили за собой место в кубковой восьмерке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Ленинградка» здорово стартовала в текущем сезоне Суперлиги, одержав на старте турнира 5 побед в 5 матчах. Однако в последних трех играх команда из Санкт-Петербурга потерпела два поражения, уступив в гостях саратовскому «Протону» и столичному «Динамо». Тем не менее, она сохранила за собой вторую позицию в турнирной таблице.

Челябинским «динамовкам» пока не до борьбы за лидирующие позиции в чемпионате. Подопечные Александра Кошкина балансируют в зоне плей-офф, то вылетая, то залетая в кубковую восьмерку. С этой точки зрения им больше нужна была победа. Но с трудом представлялось, что наша команда сможет остановить одного из фаворитов Суперлиги.

К сожалению, так и произошло. Хотя «метаровки» постарались дать бой превосходящему в классе сопернику. В первых двух партиях, правда, борьбы не получилось. «Ленинградка» выиграла их достаточно уверенно, с одинаковым счетом 25:18. Зато в третьем сете гости оказали сопротивление.

Поначалу шла равная борьба, очко в очко. Однако в середине сета подопечным Александра Кошкина удалось выдать отличный отрезок, уйдя в отрыв в +8 мячей — 17:9. Здесь здорово проявили себя девушки в атаке, подключив к этому еще и хорошую игру на блоке. 25:17 — более чем уверенно наша команда взяла третий сет и дали повод надеяться на то, что могут вырвать победу в матче.

Увы, не сложилось. Питерские волейболистки сделали выводы из неудачи и на одном дыхании провели четвертую партию, которая в итоге стала решающей. 25:20 в сете и 3-1 в матче — «Ленинградка» подтверждает статус фаворита чемпионата.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. 9 тур.

29 ноября. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:18, 25:18, 17:25, 25:20).

В следующем матче челябинская команда сыграет на своей площадке с «Тулицей». Этот матч имеет большое турнирное значение для соперников — оба бьются за восьмерку сильнейших в регулярном чемпионате. Игра пройдет 2 декабря в ДС «Метар-Спорт».