Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» проиграл лидеру Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» из Казани одержал седьмую победу в семи матчах

Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» не испытали проблем в домашнем матче Суперлиги с «Динамо-Метаром». Суперкоманда из Татарстана одержала уже седьмую победу в семи матчах, укрепив лидерство в турнире. Южноуральский клуб уступил соперникам в трех сетах, опустившись на 9-е место в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамовки» из Челябинска оказать достойного сопротивления суперклубу из Казани не смогли. Хотя и попытались дать бой в первом сете. И это при том, что наши «метаровки» матч не лучшим образом: 3:9, 6:12... Гайла Гонсалес с Полиной Матвеевой раз за разом ставили в тупик оборону соперниц.

Тем не менее, стоило челябинкам пару раз «зацепиться» за мяч на задней линии, как они поверили в себя. В какой-то момент они даже сократили разрыв в счете до трех мячей. Увы, класс волейболисток «Динамо-Ак Барса» сказался в концовке партии — Брайелин Мартинес внесла финальный штрих — 25:21.

Наши девушки начали второй сет увереннее и даже вели в счете 6:5. Но затем произошел труднообъяснимый сбой. Хозяйки площадки стали переигрывать челябинок на блоке и приеме, вариативнее действовали в атаке. Здорово у них у сетки действовала Таисия Коновалова, кстати, экс-«метаровка». В итоге 25:13 в сете.

Бодро взяла под контроль третий сет казанская команда — 7:2 после контратаки Брайелин Мартинес. Во главе с Анастасией Стальной челябинский «Метар» пытался вернуться в игру (11:8), но Таисия Коновалова эйсом не дала соперницам поднять головы (16:9). Не оставляя надежд на камбэк, челябинские волейболистки до последнего оказывали упорное сопротивление, однако концовка прошла под диктовку казанского «Динамо» — 25:19.

Самым ценным игроком матча признана блокирующая «Динамо-Ак Барс» Таисия Коновалова, на ее счету 10 очков (1 эйс, 3 блока, 6 очков в атаке при 100% реализации). Больше всех очков в матче набрала Гайла Гонсалес, в ее копилке 17 очков (2 эйса, 2 блока, 13 очков в атаке при 46% реализации).

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины, 7-й тур.

7 ноября. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Челябинский клуб «Динамо-Метар» опустился на 9-ю строчку в турнирной таблице. Впереди у него еще один грозный соперник — 14 ноября нашей команде предстоит сыграть в Калининграде с «Локомотивом».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).