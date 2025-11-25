Волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел четвертое поражение подряд в Суперлиге

Челябинская команда опустилась на дно турнирной таблицы

Неудачно выступает в текущем сезоне женской волейбольной Суперлиги челябинский клуб «Динамо-Метар». Стабильный участник плей-офф резко сдал позиции, опустившись на 12‑е место в турнирной таблице. А ведь последние три сезона команда стабильно выходила в плей-офф. Вчера, 24 ноября, подопечные Алексея Дешина уступили «Омичке», потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством побед в чемпионате. А битвы равных по классу команд всегда получаются упорными и равными, держат в напряжении. Не стала исключением и эта игра, хотя хозяйки площадки в общем-то уверенно выиграли поединок в четырех сетах.

Челябинки неудачно начали матч, потерпев поражения в первых двух сетах. Они так и не смогли найти противоядие от атак доигровщиц Мадэлин Гильен и Натальи Кротковой. А тут еще как назло разыгрались не на шутку сибирячки Зарина Воситова и Амалия Горбатюк. Так, экс-наставник «Динамо-Метара» Александр Кошкин со своими подопечными повел в счете 2-0.

Наставник челябинок Алексей Дешин нашел нужные слова и тренерские решения, чтобы как-то изменить ход матча. Волейболистки «Динамо-Метара» в третьем сете добавили активности на блоке, и главным образом благодаря удачным действиям Елизаветы Диких. 25:19 в нашу пользу в третьем сете.

Казалось, в игре наметился перелом и гости могут спасти этот матч. Но в четвертой партии «Омичка» вернула под свой контроль нити игры. Пусть и с небольшим перевесом, но она вела в счете 3-4 очка. Но челябинки сумели сократить отставание и даже выйти вперед (18:17). Увы, концовка осталась за хозяйками площадки. Воспитанница челябинского волейбола Ксения Дьяченко в нужный момент заработала эйс на подаче, в защите «Динамо-Метар» совершил еще пару ошибок — и счет 25:21, а вместе с ним и матч 3-1 в пользу «Омички».

«В каких-то моментах у нас сегодня просел прием. И в концовках партий нужно бить, нужно забивать, набирать свои очки, что у нас не получилось. На самом деле на игру я выходила с положительными эмоциями, этот зал для меня родной. Было очень приятно играть в родных стенах!» — отметила после матча в блиц-интервью пресс-службе ВК «Омичка» Елизавета Диких.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 10-й тур

24 ноября. «Омичка» (Омск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:21).

Наша команда опустилась на 12-ю позицию в чемпионате. Следующий матч она проведет с аутсайдером турнира — «Минчанкой». Игра состоится 28 ноября в СК «Метар-Спорт».

Фото: пресс-служба ВК «Омичка» (Омск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)