Волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел второе поражение подряд в Суперлиге

Челябинская команда на своей площадке уступила «Локомотиву» из Калининграда — 0:3

Сегодня, 26 октября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» в чемпионате российской Суперлиги уступили на своей площадке «Локомотиву» из Калининграда со счетом 0:3. Действующий серебряный призер чемпионата России подтвердил статус фаворита турнира, прервав серию из двух поражений кряду. Несмотря на неудачный исход матча, «Динамо-Метар» сохранил за собой место в восьмерке сильнейших, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Калининградский «Локомотив» многие волейбольные эксперты по праву называют одним из главных фаворитов женской Суперлиги. Как-никак действующий серебряный призер турнира. Кроме того, в межсезонье штабу клуба удалось сохранить костяк команды и даже по возможности усилить некоторые позиции. Кстати, пополнила ряды «Локомотива» и перебравшаяся из Челябинска диагональная Жанна Каськова.

Однако на старте нового сезона «железнодорожницы» понесли незапланированные потери очков. В двух первых поединках они одержали уверенные «сухие» победы над «Уралочкой-НТМК» (Екатеринбург) и «Атом» (Курск). Но перед матчем с «Динамо-Метар» уступили в двух матчах подряд, проиграв «динамовкам» из Москвы (0:3) и саратовскому «Протону» (1:3).

Стоило предполагать, что в Челябинск девушки из «Локомотива» прибыли не в лучшем расположении духа, но с твердым намерением реабилитироваться за неудачи в текущем чемпионате. Что касается хозяек площадки, то в четырех поединках они одержали три победы. Поединок с сильным соперником из Калининграда мог стать хорошей проверкой для подопечных Александра Кошкина в плане медальных перспектив.

Начало матча осталось за челябинками. С первых же розыгрышей мяча они создали себе небольшой задел в счете. Главными действующими лицами у «метаровок» были Ирина Сорокина и Анастасия Азанова. Первая здорово дирижировала партнерами по команде, выдавая отличные передачи. Вторая раз за разом пробивала блок соперника с позиции диагональной.

Впрочем, гости и не думали сдаваться. В первую очередь благодаря яркой игре высокорослой Эбрар Каракурт из Турции. Чемпионка мира среди молодежных команд забивала мячи на любой вкус. В нужный момент включилась в игру и опытная Ксения Парубец, надежные действия которой позволяли выровнять положение в концовке партии, а затем и вырвать победу — 25:23.

Второй сет пошел по другому сценарию. В ней уже челябинская команда вынуждена была быть в роли догоняющей. При этом больше чем на 3 очка «метаровки» соперниц не отпускали. А затем нашим девчатам удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед (22:21). Главный тренер «Локомотива» болгарин Радослав Арсов вынужден был взять тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Этот шаг оправдал себя. Гости свели разрыв в счете к минимуму, исход партии затянулся. В ней игра пошла до первой ошибки, которую допустили хозяева площадки. 31:33 не в нашу пользу.

Обидное поражение во втором сете, по всей видимости, психологически надломило челябинок. Как будто они сами перестали верить в то, что можно сломить превосходящего в классе соперника. Третью партию наши девчата отдали без борьбы — 16:25. Это уже второй проигрыш «Динамо-Метар» в текущем розыгрыше Суперлиги.

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26 октября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (23:25, 31:33, 16:25).

Следующий матч в Суперлиге подопечные Александра Кошкина проведут 8 ноября. Нашей команде предстоит сыграть в Саратове с местным «Протоном».